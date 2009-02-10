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Politika

DTP'nin İstanbul adayı Birdal

Demokratik Toplum Partisi Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.

10 Şubat 2009 02:00

DTP MYK ve Meclis grubu toplantısında, DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına karar verildi.

DTP'nin yerel seçimler ve çatı partisi gündem maddeleri ile yaptığı toplantıda, DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal'ın adaylığı konusunda yapılan tartışmalarda, hem Birdal'ın hem de DTP MYK ve grubu mutabık kaldı. DTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Birdal, "Biz de Varız" deklarasyonunu imzalayan 23 örgüt ile görüşecek. Birdal, söz konusu örgütlerin ortak adayı olmayı amaçlıyor. Birdal, 29 Mart yerel seçimlerinde, AKP'nin adayı Kadir Topbaş, CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin adayı Mehmet Bekaroğlu ile yarışacak.

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