T24 LogoT24 Logo
Yaşam

DTP'nin canlı kalkan yürüyüşü iptal

DTP’nin Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde, operasyonların durdurulması talebi ile yapacağı 'canlı kalkan yürüyüşü' iptal edildi.

09 Ekim 2008 03:00

DTP, bugün Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yapacağı “Canlı kalkan yürüyüşünü iptal etti. Yürüyüşün, Diyarbakır’da Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu’nda çalışan görevli polis memurlarını taşıyan servis aracına yapılan saldırı sonrası gelişebilecek olası provokasyonlar nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
DTP’liler bugün, operasyonların durdurulması talebiyle Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ndeki tarihi Bırkleyn Mağaraları’na kadar yürüyüş gerçekleştirmeyi, burada bir gece kaldıktan sonra, basın açıklaması yaparak eylemi bitirmeyi planlıyorlardı.

DTP'den operasyonlara karşı yürüyüş

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24