DTP'nin canlı kalkan yürüyüşü iptal

DTP'den operasyonlara karşı yürüyüş



DTP, bugün Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yapacağı “Canlı kalkan yürüyüşünü iptal etti. Yürüyüşün, Diyarbakır’da Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu’nda çalışan görevli polis memurlarını taşıyan servis aracına yapılan saldırı sonrası gelişebilecek olası provokasyonlar nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.DTP’liler bugün, operasyonların durdurulması talebiyle Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ndeki tarihi Bırkleyn Mağaraları’na kadar yürüyüş gerçekleştirmeyi, burada bir gece kaldıktan sonra, basın açıklaması yaparak eylemi bitirmeyi planlıyorlardı.