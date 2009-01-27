DTP'nin adayı Baydemir

Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı, mevcut başkan Osman Baydemir oldu.



DTP, 29 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarını bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda açıklıyor.



DTP, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na mevcut Belediye Başkanı Osman Baydemir'i aday gösterdi.



DTP, diğer kentlerdeki adaylarını önümüzdeki saatlerde açıklayacak.



Baydemir kimdir?



1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, bir yıl serbest avukatlık yaptı. 1995 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.



1995-2002 yılları arasında İHD Yönetim Kurulu üyeliği, Şube Başkanlığı ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde DEHAP Diyarbakır milletvekili adayı oldu.



Mayıs 2003-Aralık 2003 tarihleri arasında ABD’de İngilizce dil eğitimi aldı. Diyarbakır Barosu, Toplumsal Hukuk Araştırma Vakfı üyelikleri yanı sıra Göç ve İnsani Yardımlaşma Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi. Evli ve bir çocuk babası.

