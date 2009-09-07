DTP'nin açılımının, Öcalan'ı kurtarmaya yönelik olması hata!

Erdoğan'ın siyasi işler danışmanı Akdoğan, DTP’nin açılım sürecini Öcalan’ı kurtarmaya, PKK’yı meşrulaştırmaya indirgemesinin stratejik bir hata olduğunu söyledi.



Star gazetesinin ‘Açık Görüş’ ekinde yayımlanan makalesinde Akdoğan şu görüşleri dile getirdi: Söylemi zehirliyor: Hükümet iyi niyetli olarak akan kanı durduracak bir girişimin içinde. Statükocu muhalefet partilerinin sürece karşı çıkmaları belli bir noktaya kadar anlaşılabilir, ancak asıl DTP’nin içler açısı söylemleri süreci zehirliyor. DTP açılım sürecinde ciddi hatalar yapıyor. 1. Süreci, radikal ve tahrik edici söylemlerle geriyor. 2. Süreci, PKK’yı meşrulaştırma operasyonuna dönüştürmeye çalışıyor. 3. Süreci, Öcalan’ı kurtarmaya indirgeyerek Kürtlere haksızlık ediyor.

Hukiki meşruiyeti tartışmalı: Diyarbakır mitinginde ortaya çıkan manzara, DTP’nin açılım sürecini yolundan saptırmaya çalıştığıdır. Türkiye toplumunu tahrik eden, iyi niyet ve samimiyeti zedeleyen sert söylemler, süreci sabote etme anlamını taşıyor. DTP, PKK’ya anlam kazandırmak için giderek kendisini anlamsızlaştırıyor. Hukuki ve siyasi meşruiyeti zaten tartışmalı olan bir partinin daha da marjinalleşmesi sadece kendi siyasi zeminini yok etmiyor, aynı zamanda açılım sürecini baltalama anlamına geliyor.

PKK’yı meşrulaştırma çabası: Açılım sürecinde DTP’lilerin büyük bir yanlışı da süreci, PKK’yı meşrulaştırmaya yönelik bir fırsata dönüştürmeye çalışmalarıdır. PKK’nın muhatap alınması söylemi aslında PKK’nın meşru görülmesi talebidir. PKK’yı meşru bir örgüt, terörü meşru bir hak arama yöntemi haline getirmeye çalışmak, netice alınamayacak bir uğraştır. DTP’liler PKK’lılara kendi aralarında ‘gerilla’ diyebilir, ölümleri ‘şehadet’ olarak adlandırabilir, örgütün mücadelesini kutsallaştırabilir. Bu, kendi yandaşları içinde normal görülebilir, ancak Türkiye toplumunun büyük bir kısmı bunu bir hezeyan olarak görmektedir.

Süreç PKK için değil: Açılımda netice alınması, ne PKK’nın teröristliğini ortadan kaldırır, ne de terörist eylemlerini meşrulaştırabilir. Bu süreç, PKK’ya meşruiyet kazandıracak bir süreç değildir. DTP’nin açılım sürecini Öcalan’ı kurtarmaya, PKK’yı meşrulaştırmaya indirgemesi verilen mücadelenin mahiyetini ortaya koyması açısından da çok manidardır. Demek ki, DTP’nin hak-özgürlük söylemleri Kürt kökenli vatandaşlardan ziyade belli bir kişiye ve örgüte yönelikmiş. Açılım tartışmaları başladığı günden bu yana DTP’liler yatıyor kalkıyor ‘Öcalan ve PKK‘ diyor, nerede o hakkını aradığınız Kürtler, nerede Kürtlere yönelik talep ve beklentileriniz?