DTP'liler yine dağa çıkacak

DTP'nin yeni kozu din

Demokratik Toplum Partisi (DTP), 6 Şubat 2008 tarihinde Şırnak'ın Cudi Dağı'na yaptığı yürüyüşün ardından yeniden dağa çıkmaya hazırlanıyor.DTP Diyarbakır İl Başkanı Necdet Atalay, 9 Ekim günü Lice ilçesindeki dağlara yürüyüş yapacaklarını duyurdu. Aralarında milletvekilleri, belediye başkanları ve partili yöneticilerin olduğu grubun 9 Ekim'de il binası önünden hareket edeceğini dile getiren Atalay, "Ret, inkâr, baskı ve savaş, çözüm üretemeyenlerin aracıdır. Yıllardır devam eden bir Kürt sorunu vardır. Çözüm ve diyalog yerine savaş, sorunu daha da derinleştirmektedir. Buna sokak linçleri, parti kapatmalar ve operasyonlar eklenmektedir." dedi.Dağa çıkma eyleminin çözüm ve diyalog için yapıldığını öne süren Atalay, yürüyüşün 9 Ekim tarihinde yapılma sebebini, "9 Ekim Sayın Öcalan'ın uluslararası bir komplo ile tutuklandığı tarihin günüdür" cümlesiyle açıkladı.DTP Diyarbakır İl Başkanlığı binasındaki basın açıklamasına DTP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve bir grup partili katıldı.Yürüyüşü kendilerine Demokratik Özgür Kadınlar Hareketi ve Yurtsever Demokratik Gençliği adını veren DTP'li gruplar düzenliyor.Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ateş'in Hatay'da yaptığı konuşmanın ardından Suriye, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı 9 Ekim 1998'de topraklarından çıkarmıştı.