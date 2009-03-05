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Politika

'DTP'liler yalan söylüyor'

Başbakan, "DTP'li belediyenin kaynaklarını kıstınız mı?" sorusuna, "Asla, katiyen" yanıtını verdi.

05 Mart 2009 02:00

"DTP'li belediyenin kaynaklarını kıstınız mı?" sorusuna, "Asla, katiyen" yanıtını veren Erdoğan, şunları söyledi:


"DTP'liler çok çirkin birşey yapıyorlar. Mesela bir tanesi dün Van'da yapılmış, ahlaki değil. Bunu ben özellikle Güneydoğulu ve Doğulu kardeşlerime, Kürt kökenli vatandaşlarıma buradan duyurmak istiyorum. Ve bu zat milletvekili.

Ben diyorum ki 'bölücü terör örgütü bizim yatırımlarımızı engelliyor.' Hastaneye giden polisimin, askerimin, af edersin araçları durduruluyor, kimlik soruluyor ve taciz ediliyor. Çünkü benim yanıma tacize uğrayan bir polis eşi geldi. Terör örgütü tarafından evi basılmış. O kalkıyor ne diyor biliyor musun? 'Başbakan, (Van halkı polise, askere saldırdı) dedi' diyor. Bu kadar, böyle yalanın daniskası olmaz. İnsani olmayan bir yaklaşımla bu ülkenin başbakanına iftirada
bulunmak olmaz. Kalkıp, 'bizim şu kadar paramızı kesti' de diyemez."

"Bölgeye yapılan yatırımların yüzde 60'ının güvenliğe gittiği" iddialarının da doğru olmadığını bildiren Erdoğan, "Koskoca bir yalan. Ne alakası var? Bu paranın yüzde 60'ının güvenliğe gitmesi ne demek biliyor musunuz? Bir defa Milli Savunma Bakanlığının bizim bütçedeki yeri belli. Nasıl oluyor da sen yüzde 60'ını buraya kesiyorsun? Böyle saçma şey olur mu?" şeklinde
konuştu.

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