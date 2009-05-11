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DTP'liler Tunceli'de açlık grevinde

Tunceli'de aralarında DTP İl Başkanı ve yöneticileri ile üyelerinin bulunduğu yaklaşık 100 DTP'li 2 günlük açlık grevi başlattı.

11 Mayıs 2009 03:00

Tunceli'de aralarında DTP İl Başkanı ve yöneticileri ile üyelerinin bulunduğu yaklaşık 100 DTP'li partilerine yönelik gerçekleştirilen tutuklanmaları protesto etmek amacıyla 2 günlük açlık grevi başlattı.

Tunceli'de, Yeraltı çarşısı üzerinde kurulan çadırlarda oturan ve açlık grevine giren DTP'liler adına açıklama yapan DTP Tunceli İl Başkanı Murat Polat, "DTP'yi susturma silahları sustur" ve "Diyaloğun önünü aç" şiarıyla 2 günlük açlık grevi başlattıklarını belirtti.

"Cumhurbaşkanının Türkiye'ye dönerken uçakta yaptığı açıklamayı önemsiyoruz. Önemli buluyoruz, ama henüz yeterli değil" diyen Polat, "Ancak, Kürt sorununun Türkiye'nin temel sorunu olduğunu söylemesi önemlidir. Devletin zirvesindeki kişinin böyle konuşması anlamlıdır. Ancak, bu açıklamanın gereğide yapılmalı, çatışmazlık ortamının devamı sağlanmalıdır. Bu konuda acilen projeler hazırlanmalı ve akil adamlar komisyonunun derhal kurulması gerekir" dedi.

Demokratik bir Anayasa ile Kürtlerin haklarının da Anayasal güvence altına alınması gerektiğini ifade eden Murat Polat, "Cumhurbaşkanının açıklaması bir anlamda PKK'nın ilan ettiği 1 Haziran'a kadar çatışmazlık kararına bir cevaptır. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasını önemsiyoruz. Çatışma ile artık sonuç alınmaz bu netleşti. Biz Kürt sorununun demokratik yollarla çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

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