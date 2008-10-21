DTP'liler iş yeri taşladı: 10 yaralı

Şırnak’ta bir grup DTP’li kepenk kapatmayan iş yerlerini taşladı. Bunun üzerine gruba polis müdahalede bulunurken yaşanan arbedede 3’ü polis 10 kişi yaralandı.

Uludere Caddesi’ndeki DTP Şırnak İl Başkanlığı binası önünde toplanan ve aralarında Belediye Başkanı Ahmet Ertak, DTP İl Başkanı Halil Yılmaz’ın bulunduğu DTP’li grup, yürüyüşe geçip Gazipaşa Mahallesi’ndeki Ömer Kabak Meydanı’na kadar yürüdükten sonra basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından gruptaki bazı kişiler meydanda kepenk kapatmayan iş yerlerini taşlamaya başladı. Uyarılara rağmen iş yerlerine ve polise taş atmayı sürdüren gruba biber gazı kullanılarak müdahalede bulunuldu.

Olayda 3’ü polis 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Müdahale sırasında görüntü almak için çıktığı duvarın üzerinden düşen Anadolu Ajansı Şırnak yurt muhabiri Cafer Balık’ın ayağı kırıldı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Balık, ameliyat için Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, Şırnak’ın İdil ilçesinde düzenlenen izinsiz gösterilere polis müdahalede bulundu. 35 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.







