'DTP’liler dışarıda yanlış işler yapıyor'

TBMM Başkanı Toptan, “DTP’li arkadaşların parlamento içi çalışmalarından memnunum ama parlamento dışına çıktıkları zaman epey yanlış işler yapıyorlar” dedi.



TBMM Başkanı Köksal Toptan, bayram ziyareti için gittiği Zonguldak’ta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Irak’ın kuzeyinde erkeklere iki eşlilik izni veren yasanın kabul edilmesi ve DTP’li kadın milletvekillerinin, buradaki kadın derneklerini, destek olmak amacıyla ziyaret etmelerini nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Irak’ın yerel parlamentosunun almış olduğu kararı Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı olarak değerlendirmem. Biz, Batı uygarlığının parçası olarak medeni kanun hükümlerine göre bu işleri tanzim eden ülkeyiz. Doğru yaptığımıza inanıyoruz ve bu yoldayız. Başkalarının düzenlemelerine olumlu ya da olumsuz görüş belirtmek durumunda değiliz. Kendi bildiğimiz doğru yolda ilerleyeceğiz. Batı uygarlığı yolu, bizi bu yasaları kendi şartlarımıza uygun hale getirip görmeyi emretmektedir. O nedenle onların kendi şartları içerisinde kendilerinin bilecekleri iştir. Biz kendi bildiğimiz doğrultuda, kendi işimizi kendimiz düzenliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.”



‘Yanlış işler yapıyorlar’



DTP’li kadın milletvekillerinin Irak’ın kuzeyine gitmeleriyle ilgili çok ayrıntılı bilgisinin olmadığını söyleyen Toptan, şöyle devam etti:

“DTP’li milletvekili arkadaşlarımız, Türkiye’deki kadın sorunlarıyla ilgilenseler sanıyorum daha yararlı bir iş yapmış olurlar. O nedenle DTP’li arkadaşlarıma her zaman söylediğim gibi parlamento içi çalışmalarından memnunum. Ama parlamento dışına çıktıkları zaman epey yanlış işler yapıyorlar. Dediğim gibi ayrıntıyı bilmiyorum. Onun için derinliğine bir değerlendirme yapmak durumunda değilim. Tekrar etmek gerekirse, Türkiye’de kadın örgütleriyle ortaklaşa yapabilecekleri bir takım çalışmalar daha yararlı olur diye düşünüyorum.”



Seçime giderken CHP’nin çarşaf açılımını nasıl değerlendirdiği sorusunu Toptan, şöyle cevapladı: “Bu konuda değerlendirme yapamam. Konumum itibariyle partilerin özellikle seçimle ilgili çalışmalarına yorum getirmem söz konusu değil. Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin 22 Temmuz seçimlerinde olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik içinde olmasını dilerim. Bunun dışında yorum yapmam, temenni dile getirmem ve eleştirmem söz konusu olamaz. Konumum ve hukuki böyle bir imkânım yok zaten.”

