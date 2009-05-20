'DTP'li vekillere gözaltı yok'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, DTP'li vekillerin ifade vermesiyle ilgili olarak gözaltına almanın söz konusu olmayacağını söyledi.



Ordu'dan karayoluyla Giresun'a gelen TBMM Başkanı Köksal Toptan, Giresun Valisi Mustafa Taşkesen'i makamında ziyareti sırasında basın mensuplarının DTP'li vekillerin sorgulanmasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Biz gazetecinin "DTP'li vekillerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak somut bir gelişme var mı?" şeklindeki sorusuna cevap veren Toptan, gözaltına alınmanın söz konusu olmadığını belirterek şöyle devam etti:



"Anayasa'nın 83'üncü maddesi dokunulmazlığı düzenliyor. Dokunulmazlık anlatıldıktan sonra, `Anayasa'nın 14'üncü maddesine giren suçlar sebebiyle, seçimden önce bir dava açılmışsa o dava devam eder' deniliyor. Bahse konu milletvekilleriyle ilgili seçilmeden önce dava açılmıştı. O davalarda milletvekillerinin savunmasının alınmasına karar verildi ve Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazıldı. Adreslere tebligat yapıldı. Fakat, milletvekilleri verilen adreslerde bulunamadıkları için tebligat geri döndü. Bunun üzerine mahkeme başkanlığı bizden adreslerini sordu. Bizdeki adreslere de tebligat yapıldı fakat o adreslerde de olmadığı sonucuna varıldı. Mahkeme de, `Şu tarihte gelsinler savunmalarını yapsınlar, gelmedikleri takdirde yasalar gereğince işlem yapılacaktır' dedi. Eüer mahkeme isterse, milletvekilleri polis tarafından evlerinden alınıp mahkemeye götürülecek ve savunmaları alındıktan sonra evlerine geri götürülecek. Bu görüntü olmasın istiyoruz. Onun için bir taraftan milletvekillerinin savunmalarını yapmalarını tavsiye ederken, diğer taraftan da yargı sürecinde başka yol bulunup bulunmadığını araştırıyoruz. Hem kendi mevzuatımızı hem de AİHM içtihatlarını inceletiyoruz. Gözaltına alınma kesinlikle söz konusu değildir."



Toptan bir gazetecinin, "Verilen adreslerde bulunmamalarını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna ise gülerek, "Ne bileyim hemşehrim" şeklinde cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Gül için konuştu



TBMM Başkanı Köksal Toptan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yönelik bir soruyu da şöyle cevapladı:



"Biliyorsunuz savcılığın takipsizlik kararı üzerine Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, iç hukukumuzda kesin karar niteliği taşıyor. Ancak Adalet Bakanlığı'nın yargı yoluna gitme hakkı var. Giderse Yargıtay inceleme yapar ve sonuca varır. Onu beklemek lazım. Sadece Adalet Bakanlığı'nın öyle bir talep hakkı var" ifadesini kullandı.



Giresun Valisi Mustafa Taşkesen daha sonra Toptan'a fındık rozeti, Giresun işi ev maketi ve fındık sepeti armağan etti. Toptan da Vali Taşkesen'e plaket sundu.



Kırmızı ışıkta durdu



TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı Valilikten Belediye'ye götüren konvoy, yol boyunca tüm kırmızı ışıklarda durdu. Yoğun güvenlik önlemleriyle korunan Toptan'ın konvoyundaki jammer cihazlı araç da dikkat çekti. Giresun Belediye Başkanı AKP'li Kerim Aksu'yu ziyaret eden Toptan, daha sonra karayoluyla Trabzon'a hareket etti. (DHA)

