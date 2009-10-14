DTP'li vekilden Hitler benzetmesi

DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönümü nedeniyle yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



"Kürtlerin Adolf Hitler yöntemiyle top yekün imha etmenin imkanı yok" diyen Halis, AK Parti hükümetinin yürüttüğü açılımla ilgili eleştiride bulunarak "AKP yaptığı bütün demokratik açılımlar konusunda olduğu gibi bu açılımda da sınıfta kaldı" diye konuştu.



DTP'li Şerafettin Halis, bugün saat 18.00 sıralarında Tunceli Sanat Sokağı'nda toplanan yaklaşık 50 partili ile birlikte açıklama yaptı.



Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte partililer, 'Öcalan siyasi irademizdir', 'PKK halktır, halk burada' diye sloganlar attı.



DTP'li Şerafettin Halis yaptığı açıklamada demokratik açılımla ilgili AK Parti hükümetine eleştirilerde bulundu.



Halis, önceleri birkaç çapulcu olarak tanımlanan PKK'nın bugün çok güçlü bir örgütü doğurduğunu belirterek, "Kürtlerin Adolf Hitler yöntemiyle top yekün imha etmenin imkanı yok" dedi.



Halis, "Bundan 11 yıl önce verilen özgürlük mücadelesinin önderi Suriye'den çıkarılmak için uluslar arası güçlerden medet umularak bir komplo tezgahlandı. Bu komplo esas itibariyle Kürtlere, Kürtlerin iradesine ve özgürlük arayışına indirilmek istenen bir darbe idi. O günden bu güne Kürtlerin hak arayışı durmadı ve sürdü. O gün o tür söylemler içinde olanlar, bugün hak arayışının kazanımlarını göre göre, bile bile 'Son terörist kalıncaya kadar mücadelemiz devam edecek' diyorlar. Bizde diyoruz ki; Son terörist diye bir şey yok, eğer son teröristten kastınız son Kürt ise milyonları bulmuş Kürtleri Adolf Hitler yöntemiyle top yekün imha etmenin imkanı yok. Bu yüzden diyoruz ki, siz devletsiniz siz hükümetsiniz, ya bir yol bulacaksınız yada bir yol açacaksınız" diye konuştu.