DTP'li Türk'ten Erdoğan'a "Faşizm" cevabı

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, "Faşizmi, şovenizmi hortlatan Sayın Başbakan'ın kendisidir" dedi.



Türk, TBMM Genel Kurulu'nda, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, DTP'lilere yönelik sözlerini değerlendiren Türk, gerginliğin sorumlusunun Başbakan Erdoğan olduğunu öne sürdü.



Türk, "Halkın iradesiyle seçilmiş olan insanlara saygısızlık yapacak, ondan sonra da halktan saygı bekleyecek. Bunu başlatan kendisidir. Bir başbakan, Kasımpaşa kabadayısı olamaz, olmamalıdır. Tavrı ve söyledikleri, gerçekten çirkin. Bir başbakana yakışmayacak şeyler" diye konuştu.



Erdoğan'ın olayları çarpıtarak gündeme getirdiğini iddia eden Türk, "Bu ülkede 'Bu bayrak, ortak bayrağımızdır' dedik. Çağdaş değerlerle bezenmiş bir Cumhuriyeti savunduk. Ümmeti, şeriatı savunmadık. Tam tersine Cumhuriyeti savunduk. Şimdi burada, herkesi tektipleştiren bir yaklaşım gösteriyor. Sayın Başbakan, çıkıyor 'Benim Kürt kardeşlerim' diyor. Ama resmiyette, Anayasada kimliğini inkar edeceksin, 'Kürt kardeşim' diyeceksin. Kürtler, bu kadar aptal değildir. Mademki 'Kürt kardeşim' diyorsun, o zaman bunu resmiyette sağla, Kürt kardeşinin hakkını, hukuku sağla" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın, DTP'lilere yönelik "Bu ülkede Nazizmi hortlattınız" dediğinin hatırlatılarak, bunu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Ahmet Türk, her zaman milliyetçiliğe, ırkçılığa karşı bir parti olduklarını söyledi.



Türk, "Sol değerleri savunan bir partiyiz. Etnik milliyetçiliğin halklar için büyük tehlike olduğuna inanan partiyiz. Biz, tam tersine halkların kardeşliğini savunuyoruz ama halkların kardeşliğinin, bütün yurttaşlara, farklı kimliklere saygı göstererek sağlanacağına inanıyoruz. O saygısızlığı yapan, faşizmi, şovenizmi hortlatan Sayın Başbakan'ın kendisidir" diye konuştu.



Türk, Erdoğan'ın "AK Parti'nin, Güneydoğu Anadolu'da birinci parti" olduğuna ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine de halkın iradesine saygıları olduğunu belirterek, "Sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkacak. Şimdiden bunu bir yarışma, tartışma konusu yapmayı doğru bulmuyorum" dedi.

