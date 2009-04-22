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Politika

DTP'li Türk, İngiliz Bakan ile görüştü

22 Nisan 2009 05:19

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk, türlü temaslarda bulunduğu Londra'da, İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ile önceden planlanmamış bir görüşme yaptı.

İngiltere İşçi Partisi'nin bağış toplamak amacıyla güney Londra'daki bir Türk restoranında düzenlediği akşam yemeğine katılan DTP lideri Ahmet Türk, aynı yemeğe, geceye destek vermek üzere katılan İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband ile tanıştırıldı.

Türk ve Miliband, daha sonra restoranın bahçesinde, yanlarında Türk'e çevirmenlik yapan Londra'daki Kürt Toplum Merkezi yöneticilerinden birinin de katıldığı bir görüşme yaptı.

Türk ile Miliband arasındaki görüşme, yaklaşık 15 dakika sürdü.

Türk, görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, Miliband ile yaptıkları ikili sohbette DTP'ye yönelik operasyonların gündeme gelmediğini belirtirken, "Yalnızca karşılıklı iyiniyetlerde bulunduk" dedi.

Miliband, bağış yemeğinde yaklaşık 1 saat kadar kaldıktan sonra restorandan ayrıldı.

DTP lideri Türk'ün, yarın sabah erken saatlerde Londra'dan ayrılarak Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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