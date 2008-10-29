DTP'li Türk için fezleke

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Terör örgütünün propagandasını yaptığı" gerekçesiyle DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlıyor



DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün 21 Ekim'de Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu bir grupla yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme tamamlandı.



Türk’ün konuşmasında suç unsuru tespit eden savcılığın hazırladığı fezleke, Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

