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Politika

DTP'li Türk için fezleke

Terör örgütü propagandasını yaptığı gerekçesiyle DTP lideri Türk’ün dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanıyor

29 Ekim 2008 02:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "Terör örgütünün propagandasını yaptığı" gerekçesiyle DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlıyor

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün 21 Ekim'de Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde, aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu bir grupla yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme tamamlandı.

Türk’ün konuşmasında suç unsuru tespit eden savcılığın hazırladığı fezleke, Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

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