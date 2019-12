DTP'li Sebahat Tuncel'i şaşırtan soru

DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, “Güneydoğu’daki olaylarda çocukların ön planda olması”na yönelik “sizin çocuğunuz olsa bu tür eylemlere katılmasını izin verir misiniz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.



Tuncel, “Çocuğum olduğunda düşünürüm, o zaman koşullar nasıl olur bilmiyorum tabi” dedi. Tuncel, bölgedeki eylemlerde çocukların ön planda olmasını ise “tabi ki yaşananlardan herkes üzüntü duyuyor, ama bunun nedenlerini ortadan kaldırmadığınız sürece bu tip görüntüler her zaman olacaktır” şeklinde değerlendirdi.



Son dönemlerde Güneydoğu’daki eylemlerde DTP’nin söylemlerinin de etkisinin olduğu eleştirilerine ise Tuncel, “bu partimize karşı çok haksız bir itham. Yaşananlardan DTP’yi sorumlu tutmaktan ziyade, AKP’yi, CHP’yi, MHP’yi sorumlu tutmak gerekiyor” karşılığını verdi.



DTP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sonu Gebze M tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşananlara dikkat çekti. Cezaevi’nde adli erkek tutukluların kadın siyasi tutuklu ve hükümlülere iki gün üst üste saldırıda bulunduğunu kaydeden Tuncel, saldırıda 9 kadın tutuklunun yaralandığını söyledi.



Adli erkek tutukluların, ellerindeki şiş, sopa ve bıçaklarla kadın siyasi tutuklulara saldırdığını kaydeden Tuncel, “bu saldırılar sırasında ağza alınmayacak küfür ve sözlü tacizde bulunulmuş, özellikle Azime Işık ve Dilek Öz adlı kadın tutukluların isimleri verilerek, kadın tutuklu ve hükümlüler ölümle tehdit edilmişlerdir” dedi.



Son günlerde gündeme gelen işkence ve kötü muameleyle ilgili kamuoyuna yansıyan olayları da hatırlatan Tuncel, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in istifa etmesi gerektiğini kaydetti. Tuncel, Gebze M tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan olayları Bakan Şahin’e yönelttiği soru önergesiyle de Meclis gündemine taşıdı.



“Çocuğum olduğunda düşünürüm”



Tuncel, basın toplantısında bir gazetecinin Güneydoğu’da son günlerde yaşanan olayları hatırlatarak, bu olaylarda çocukların ön planda olduğunu, bunu nasıl karşıladığını sorması üzerine “Bence bir bütün olarak bakmak lazım resme. İnsanlar neden sokakta, talepleri nedir? Diğer tartışmalar sorunu özünden uzaklaştıran tartışmalardır. Kürt sorunu nedenleri değil sonuçlarıyla ilgilenilen bir sorun. Bu yanlıştır. Nedenlerini sorgulamak ve nedenlerini ortadan kaldırmak gerekiyor. Tabi ki yaşananlardan herkes üzüntü duyuyor. Ama bunun nedenlerini ortadan kaldırmadığınız sürece bu tip görüntüler ne yazık ki her zaman olacaktır.”dedi. Tuncel, “sizin çocuğunuz olsaydı, bu tip eylemlere katılmasına izin verir miydiniz?” sorusuna ise “Çocuğum olduğunda düşünürüm. O zaman koşullar nasıl olur bilmiyorum tabi” yanıtını verdi.



“DTP’nin şiddeti körüklediği haksız itham”



Tuncel, son dönemde yaşanan olaylarla ilgili DTP’ye yönelen söylemleriyle şiddeti körüklediği yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine ise “çok haksız bir itham partimize karşı. Partimiz parlamentoya girdiği günden bu güne başta Kürt sorunu çözümü olmak üzere Türkiye’deki sorunların çözümünde uzlaşı ve diyalogu esas almıştır. Bu noktada yaşananlardan DTP’yi sorumlu tutmaktan ziyade, AKP’yi, CHP’yi, MHP’yi sorumlu tutmanız gerekiyor.



Sayın Baykal diyor ki Diyarbakır’daki uygulamalar çok azdı, Taksim’deki uygulamalar daha farklıydı. Bir insan öldü Sayın Baykal, bu uygulamalar yüzünden onlarca insan yaralandı. Sanki güç kullanılmamış gibi..Bu gücü meşru gören yaklaşımlar eleştirilmelidir. Biz şunu söylüyoruz biz Türkiye’deki sorunların diyalog ve uzlaşı ile çözülmesi konusunda görevimizi yapmaya çalışıyoruz.. Mümkün olduğunca kendi kitlemiz, üyelerimiz üzerinde de bunu yapmaya çalışıyoruz. DTP şiddeti körükleyen değil, şiddetten en çok zarar görmüş bir parti olarak her zaman şiddetin karşısında”