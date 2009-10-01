DTP'li meclis üyelerinden oturma eylemi

ŞIRNAK DTP İl Genel Meclis üyeleri partilerine yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla 24 saatlik oturma eylemi başlattı.



DTP'li 18 İl Genel Meclis üyesi, bugün partilerine yönelik operasyon ve tutuklamaları protesto etmek için 24 saat oturma eylemi başlattı. İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda başlatılan eyleme katılanlara DTP'liler de destek verdi. İl Genel Meclisi Başkanı DTP'li Eyüp Tanış, partileri üye kişilerin tutuklanmasını protesto etmek için otfurma aylemi başlattıklarını söyledi. Eylemin 9 ilde yapıldığını söyleyen Tanış, “Buradaki amacımız halkın iradesine saygı göstermek gerekirken Diyarbakır gibi bir yerde yüz binlerce oy ile seçilen bir insanın ortada bir şey yokken gözaltına alınıp cezaevine gönderilmesinin halkın iradesini tutuklama anlamına geldiğini ifade etmek istiyoruz” dedi. Tanış, şunları söyledi:



“Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan’ın Kürt açılımıyla ilgili fikirlerini dile getirdiği süreçte bu tür olaylar, tutuklamalar, partimize yaklaşımlar elbetteki bizi kaygılandırıyor. Bu durum insanlarımıza ve ülkemize zarar verir, faydası olmaz. Halkımız, tutuklama ve katletmelerle kendi iradesinde özgür yaşamından vazgeçmeyecektir. Halkın iradesine saygı gösterilmesini lazım. Tutuklanan insanlar eminim ki suç işlememişlerdir. Halkın taleplerini dile getirmek istedikleri için tutuklanmışlardır. Bundan sonraki süreçlerde de demokratik haklarımızı da sürekli yerine getireceğiz. Tutuklanan insanlarımızın serbest bırakılmasını şimdiden talep ediyoruz. Bundan sonraki süreç barışa yönelik olacak. Hükümet, muhalefet tarafından sivil toplum örgütleri buna yönelik adımlar atılacak çalışmalarını sürdürecek. Ülkemizde, bölgemizde insanlar ölmemesi için, insanların tutuklanmaması için, bu tür yaklaşımları herkes gösterecektir. Bunun için oturma eylemini gerçekleştiriyoruz.”



