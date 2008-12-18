DTP’li Kaplan'dan isyan: Batsın bu dünya

DTP Milletvekili Hasip Kaplan, TBMM kürsüsünden makarna ve kömür poşetleri göstererek, “Valileri; kömür taşıyan memurlara çevirdiniz, vatandaşları; kuyrukta makarna için birbirini boğazlayan insanlar durumuna düşürdünüz. Batsın bu dünya” dedi.



DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, TBMM Genel Kurulunda, Başbakanlık, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, TODAİE, Gümrük Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 2009 yılı bütçeleri üzerinde, DTP grubunun görüşlerini dile getirdi.



“Kürt sorunu, AB ile ilişkiler, demokratikleşme, dış politika, 6 milyon naylon seçmen ve siyasi partilerin kapatılmasının” birer kriz olduğunu bildiren Kaplan, bunların, küresel veya Türkiye’nin değil, AK Parti’nin, 7 yıldır ülkeyi yönetememe krizi olduğunu savundu.



‘Afrika’da tamtam, Türkiye’de zam’



“Afrika’da tamtamlar, Türkiye’de her gün zam var” diyen Kaplan, “Doğalgaza, suya, ekmeğe, mazota, elektriğe zam yapılıyor. Yolunu bulsanız, havaya zammı da sıraya koyacaksınız” ifadesini kullandı.



Kaplan, TRT’nin Kürtçe yayın çalışmasını da eleştirerek, seçim öncesi, oy avcılığı için Kürtçe’nin ticaretinin yapılmaması gerektiğini söyledi.



‘Batsın bu dünya’



Sosyal yardımların tek çatı altında birleştirilmesini isteyen Kaplan, kürsüden, üzerinde “AKP kömürü. Seçimden seçime” yazılı kömür poşeti ile “AKP makarnası. 1 oydur” yazılı makarna poşetini gösterdi.



Kaplan, “Türkiye’de, makarna ve kömürle karınlarını doyuran Afrikalılar mı yaşıyor, Afrika’nın yamyamları mı yaşıyor sanıyorsunuz? Bu mu çağdaşlık, insanlık endeksi, gelişme, onurlu olma?” diye sordu.



Valilerin, kömür taşıyan memurlara çevrildiğini, vatandaşların, kuyrukta makarna için birbirini boğazlayan insanlar durumuna düşürüldüğünü iddia eden Kaplan, “Batsın bu dünya” dedi.



Bu sözler üzerine AKP’li milletvekilleri Kaplan’a, “Ağlayacaksın, iyi tiyatro oyuncususun” diye laf attı.



‘Günahımı bile vermem’



Kaplan, sandığın yakın olduğunu, “basiretsiz yöneticileri boz bir eşeğe bindireceklerini ve halka havale edeceklerini” belirterek, bu yöneticileri “tırıs tırıs” göndereceklerini söyledi. “Tırıs tırıs” göndermenin Kürtçesini de söyleyen Kaplan, sözlerini, “Bu bütçeye değil oyumu, günahımı bile vermem” diyerek tamamladı.



‘Yamyam için özür diledi’



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır yerinden söz alarak, Kaplan’ın “yamyam” benzetmesinin, yardım alan insanları rencide edeceğini ifade etti.



Bunun üzerine Kaplan, “O anlamda söylemedim, ancak bu şekilde anlaşılmışsa özür dilerim” dedi.

