DTP'li Kaplan'a 'şov yapma' uyarısı

“Kürt sorunu" gündeme alınıncaya kadar Meclis'te “oturma eylemi” yapacağını açıklayan DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, parti yönetiminin tepkisine neden oldu. "Şov yapmakla" suçlanan Kaplan, kararını bugün grupta yapacağı basın toplantısı ile açıklayacağını bildirdi.



Kaplan'ın Meclis'te eylem kararı, parti yönetimini rahatsız etti. Partinin radikal kanadını temsil eden Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna ile tartışınca, partinin kapanma davasında, tepki olarak Anayasa Mahkemesi’ndeki savunmaya gitmeyen Kaplan, aldığı eylem kararıyla ikinci kez parti yönetimi ile ters düştü.

Kaplan bir süre önce yaptığı açıklamada, “Linç kampanyaları yaşanıyor, gelişmeler Kürt-Türk çatışmasına dönüyor. Yugoslavya da bu merhalelerden geçti. Çok ciddi noktadayız” diyerek, Kürt sorunu gündeme alıncaya kadar Meclis'te oturma eylemi yapacağını söylemişti. Eylem kararı sonrası bazı milletvekilleri, Kaplan'a, “tek başına parti gibi davranıyor”, “şov yapıyor” diyerek tepkilerini dile getirmişti.

Dün toplanan DTP Meclis grubu, Kaplan'ın yapmayı düşündüğü eylemi tartıştı. Kulislere yansıyan bilgiye göre, tartışma sonrası alınan karar Kaplan'a iletilirken, eylemden vazgeçmesi istendi. Kaplan ise salı günleri Meclis’te grup toplantıları nedeniyle kuliste yapacağı eylemi çarşamba günü başlatma kararı aldı. Kaplan'ın eyleme devam kararı alması üzerine DTP yönetimi ve milletvekilleri, baskılarını sürdürdü. Eylemi sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorulara net bir yanıt vermeyen Kaplan, bugün bir açıklama yapacağını söylemekle yetindi. Parti toplantısı sonrası alınan kararla ilgili bilgi verilmezken, bazı milletvekilleri, "Bugün grup toplantısında açıklama yapılacak" demekle yetindiler. Parti kararı alınırsa, Kaplan’ın bu eylemi yapamayacağı ifade edildi.

