DTP’li Kaplan: Türkiye'de TRT’lik Kürt yok

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, TRT’nin Kürtçe televizyon için aradığı ‘sicili temiz Kürtçe bilen personel’ kriterinin gerçekçi olmadığını iddia etti. Kaplan, “Adli sicili temiz, iyi Kürtçe bilen ve ekran yüzü olan insanlar arıyorlar. Oturup düşünmek lazım. Bu ülkede kendisi olmasa bile yakınları içerisinde içeri alınmayan Kürt yok. Yani TRT’lik Kürt yok” dedi.Meclis’te bütün partilerde Kürt kökenli milletvekilleri olduğunu belirten Kaplan, “Bu kanalda şekil değil içerik önemli olmalıdır. Biz Kürtçe TV’de Meclis’teki Kürt milletvekilleri olarak açık oturumlar yaparak, katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.Kanalın Kürt dili, edebiyatı, sanatı ve kimliğini yansıtması gerektiğini de belirten Kaplan, şöyle devam etti:“Ben, Civan Haco, Rojin ve Rojda gibi birçok Kürt sanatçının avukatlığını yapıyorum. Bunların klipleri yasaklandı, birçoğu da ceza yedi. TRT bu kafayla Kürtçe yayını sürdüremez. Kürt sanatçı ve edebiyatçılara şu ana kadar hiçbir teklifin gitmediğini biliyorum. Bu kanal sanat, müzik ve tiyatro alanında birşeyler vermek istiyorsa bu insanlarla görüşülmelidir. 400’ün üzerinde Kürt ses sanatçısı var. TRT bu kafayla ve bu kadroyla bu işi götüremez. Kanalın çıkışı kötü olursa halk izlemez.”Radikal, daha önce TRT’nin Kürtçe bilen kadro arayışına girdiği günlerde istenilen özelliklere sahip personel bulunamadığını sayfalarına taşımıştı.