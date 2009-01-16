DTP’li Kaplan: Ersöz ölümle tehdit etti

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ergenekon soruşturması kapsamında aranırken, bugün Ankara’da yakalanan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün, Şırnak Jandarma Alay Komutanlığı döneminde ailesini ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.



Kaplan, “Ersöz’ün yakalanmasıyla Ergenekon davasında Fırat’ın ötesinde bir adım atılmıştır. Partililerimiz ve yakınım mağdur olmuştur. Bu davanın müdahili ve davacısıyız” dedi. Kaplan’ın yeğeni Faik Kaplan ise Ersöz’ün kendisini, ‘Seni hekipoterden başaşağı atarım. Cesedini kimse bulamaz’ diye tehdit ettiğini iddia etti.



Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün 2001 yılında Şırnak’ta görev yaptığı sırada yeğeni Faik Kaplan’ı çağırarak ölümle tehdit ettiğini ve kalabalık bir şekilde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak bir faili meçhul cinayeti önlediklerini ileri süren Hasip Kaplan, “İdil’de başarılı olamayınca, planlarını Silopi’de uygulamaya koydu” dedi.



Kaplan’ın yeğeni Faik Kaplan ise, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 2001 yılında 2 kişinin dükkanına gelerek Levent Ersöz’ün çağırdığını, gelmemesi halinde zor kullanacaklarını söylediklerini belirterek yaşadığını iddia ettiği olayı şöyle anlattı:



“Bu durumu ailem ve yakınlarımı arayarak haber verdim. Jandarmaya gittik, yakınlarım ise dışarıda bekledi. Levent Ersöz, bana ‘HADEP’i kurmaya çalışıyorsun. İdil’de seni ve Resul Sadak’ı, Silopi’de Serdar Danış’ı öldüereciğim. Aklınızı başınıza toplayın. Devletinize sadık olun. Biz istediğimiz herşeyi yaparız, istediğimiz adamı istediğimiz yerden götürürüz. Kimse bizden hesap soramaz. Seni helikopterden başaşağı atarım. Cesedini kimse bulamaz. Buraya gelmeden amcan Hasip Kaplan’a şikayet etmişsin. Kime şikayet edersen et, nereye gidersen git. Ya dediklerimi yaparsın ya da bir hafta içinde İdil’i terkedersin.”



‘İdil'i terk etmesem beni de öldürürlerdi



Kaplan, bu tehditin ardından tanımadığı insanların evinin etrafında dolaşması nedeniyle Mersin’e kaçtığını belirterek, “Serdar Danış’ı arayarak dikkat etmeleri için uyarıda bulundum. Onlar ise ‘Bizi her gün tehdit ediyorlar. Biz alışmışız bu tehditlere’ diyerek fazla ciddiye almadı. Beni tehdit ettikten bir hafta sonra Serdar Danış ve Ebubekir Deniz ortadan kayboldu. Ben de kimseye haber vermeseydim ve İdil’i terk etmezseydim beni de öldürürlerdi” dedi.

Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün adı, 25 Ocak 2001'de Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde kaybolan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan kapatılan HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Danış ile ilçe sekreteri Ebubekir Deniz olayında geçmişti. Kayıp ailelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığı davada, Türkiye etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle 170 bin euro tazminata mahkum edildi.



Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı binasına gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamadıkları öne sürülen Serdar Danış ile Ebubekir Deniz ile ilgili yürütülen soruşturmada avukat Tahir Elçi, Levent Ersöz hakkında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet dilekçesinde, 2 HADEP'linin ortadan kaybolduğu tarihte Levent Ersöz'ün Şırnak İl Jandarma Alay Komutanı olduğu, Danış ve Deniz'in, Ersöz'ün talimatıyla Silopi İlçe Jandarma Komutanı S.C. ile komutanlıkta görevli askerler T.A., S.G., V.A. tarafından kaybedildiği iddia edilmişti. Davayla ilgili Silopi Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda Levent Ersöz ile ilgili şu iddialar yer aldı:



“Serdar Danış bir grup sivil tarafından sivil plakalı araç ile kaçırılmaya çalışılmıştır. Araca binmeyi reddeden Danış, ancak resmi kuruma davet edilmesi halinde gidebileceğini ifade etmiştir. Kısa süre sonra jandarmadan aradığını belirten görevlinin daveti üzerine Ebubekir Deniz ile birlikte gitmiş ve kendilerinden bir daha haber alınamamıştır. Serdar Danış ile babası, siyasi faaliyetlerine son verip anılan partinin ilçede açılmaması için dönemin Şırnak Alay Komutanı Levent Ersöz ve ilçe jandarma komutanı S.C. tarafından tehdit edilmiştir.”

