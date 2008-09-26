DTP'li belediyelerde Kürtçe hazırlığı

Sur Belediye Başkanı görevden düşürüldü



Çok dilli belediye yine Danıştay'a takıldı

Kürt Dili Eğitim Platformu tarafından başlatılan anadil kampanyasına destek veren DTP’li belediyeler, resmi yazışmaları ile halka duyuru ve anonslarını Kürtçe yapmaya hazırlanıyor. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde halka duyurular Kürtçe yapılıyor.Milliyet'in haberine göre, DTP’li belediye başkanları, Kürtçe anadil kampanyasına destek amacıyla belediyenin bazı resmi işlemlerini Kürtçe yapmak için çalışma içindeler.“Çok dilli” çalışmalar yaptığı için görevden alınan Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın çalışmalarını örnek alacaklarını belirten belediye başkanları, kadro ve teknik eksiklikleri tamamladıktan sonra belediyede Kürtçe yazışma yapacaklarını ve halka Kürtçe anons yapılacağını söyledi. Belediye başkanları yapacakları çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:- Hakkâri Yüksekova Belediye Başkanı Salih Yıldız: Önümüzdeki günlerde teknik eksiklerimizi tamamladıktan sonra yazışmaları, anonsları Kürt dili ile yapacağız.- Van Bostaniçi Belde Belediye Başkanı Gülcihan Şimşek: Halkın içinde Kürtçe konuşuyorum. İmkân olursa resmi yazışmaları Kürtçe yapacağız. Bu konuda izin verilmese bile belediyeden anonsları Kürtçe yapmaya çalışacağız.- Hakkâri Şemdinli Belediye Başkanı Hurşit Tekin: Eksiklikleri tamamladıktan sonra böyle bir çalışma yapacağız.- Muş Bulanık Belediye Başkanı Nasır Aras: Aslında bütün her yerde hangi dil çoğunlukta ise oranın belediyesi çalışmalarını o dille yürütmesi gerekiyor.Ağrı Doğubayazıt Belediye Başkanı Mukaddes Kubilay ise, bazı anonsları Kürtçe yaptıklarını, teknik eksiklikleri giderdikten sonra yazışmaları da Kürtçe yapacaklarını belirterek şöyle konuştu:“Halk belediyeye geldiğinde Kürtçe konuşuyoruz. Biz de Sur Belediye Başkanı gibi bir çalışmaya girecektik. Yasal engellemeler nedeniyle yapamadık. Şimdiden bizim bazı anonslarımız Kürtçe yapılmaktadır. Zaten halkın talepleri de bu yönde. ‘Anons yapılıyor ama Türkçe olduğu için fazla anlamıyoruz’ diye eleştiriler geliyor. Bunun için biz bazı anonslarımızı Kürtçe yapmak zorunda kaldık.”