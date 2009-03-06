DTP'li Baydemir: Roj ile Şeş’in statüsü aynı

DTP'li Baydemir, Avrupa'dan yayın yapan Roj Tv'nin hukuksal statüsü ne ise TRT Şeş'in de hukuksal statüsünün aynı olduğunu söyledi





Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı DTP'li Osman Baydemir, yerel yayın yapan Gün TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



‘TRT Şeş’in yasal zemini yok’



TRT'nin yılbaşında başlattığı Kürtçe yayın yapan TRT Şeş'e de değinen Baydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Samimi ve dürüst olmak lazım. Seçime 3 ay kala TRT Şeş'i yayına sokarsanız bal gibi de insanlar `bu seçim yatırımıdır' der. Geçmiş yıllarda bu açılımlar yapılsaydı tek bir polis, tek bir asker, tek bir gerilla hayatını yitirmemiş olabilirdi. Bana göre Roj TV'nin hukuksal statüsü ne ise, TRT Şeş'in de hukuksal statüsü odur. Bakarsınız Başbakan buradan istediği oyu alamadığı için yarın kızıp da kapatabilir. Veya bir başkası hükümete gelirse istediği an kapatabilir. Çünkü yasal bir zemini yok. Biz yasal zeminin olmadığını söylüyoruz.''



AKP parayla kendini taşlatıyor iddiası



Başbakan Erdoğan'ın iki yıldır DTP'yi şiddetle bir tuttuğunu ve DTP'nin kendilerini taşladığını iddia ettiğini belirten Baydemir, şöyle konuştu:

”Bir siyasi partiye gaz bombası atılıyor. Bu zalimliktir. Hiç kimse bundan bahsetmiyor. Başbakan ise `DTP bizi taşlıyor' diye suçlamada bulunuyor. Bizim taş atma gibi bir politikamız kesinlikle yoktur. Ancak bunlar bu zemini yaratmak için çaba sarf ediyorlar. Duyduğum kadarıyla ne kadar doğru bilmiyorum, ama bazı AKP'liler küçük çocuklara para verip kendi bürolarını taşlamalarını sağlıyorlarmış. Böyle şey olmaz. Taş atma yarın alışkanlık yaratır, bu kez siz para vermezseniz de taşlamaya devam ederler.''



‘Kan tahlili yapmıyoruz’



Baydemir, AKP'lilerin DTP'yi kimlik siyaseti yapmakla suçladığına ilişkin soruya ise, Türkiye'de bir Kürt sorunu bulunduğunu ve geçmişte bu sorunu çözmeyen hükümetlerin çözülüp gitmesi gibi AKP hükümetinin de bu sorunu çözmemesi halinde çözüleceğini ileri sürerek şu karşılığı verdi:

”Vallahi biz kimsenin kan tahlilini yapmıyoruz. 1990- 1994 yıllarında ben üniversitede öğrenciydim. Ben Kürtüm diyenler öldürüldü, köyleri yakıldı. Türk ve Kürt toplumu bir bedel ödedi. Bu mesele bir namus, haysiyet meselesidir. Çözülmesi gerekiyor. Ben sadece DTP seçmeninin değil bütün Diyarbakırlıların belediye başkanıyım.''



'Seçim aynı zamanda sayım'



Seçimlerin aynı zamanda bir sayım niteliğinde geçeceğini söyleyen Baydemir, şöyle devam etti:

”Bu seçimler değişimden, dönüşümden yana olanların, kimliğini talep edenlerin, ekonomik ve sosyal kalkınma talep edenlerin sayımı olacaktır. Dolayısıyla herkesin bu seçime katılması gerekiyor.''



Eker'e canlı yayın çağrısı



Diyarbakır'ın bütün sorunlarını ele almak amacıyla AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kutbettin Arzu ile Diyarbakırlı olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'i televizyonda canlı yayında tartışmaya çağıran Baydemir, “Gelsinler oturalım konuşalım, sorunları görüşelim. Her şeyi ortaya koyalım'' dedi.

