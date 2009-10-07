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Yaşam

DTP'li Başkan'ın oğlu PKK'ya katıldı!

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin DTP’li Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın oğlunun PKK’ya katıldığı ortaya çıktı.

07 Ekim 2009 03:00

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin DTP’li Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’ın 17 yaşındaki oğlunun dört ay önce PKK’ya katıldığı ortaya çıktı.


Newsweek Türkiye’ye konuşan anne Ziynet Demirbaş, “Bir kardeşim askerde, oğlum dağda. Asker dayısıyla karşı karşıya gelince, ne olacak? Birbirini mi öldürecek? Kocama kızıyor, ‘oğlumu getirin’ diyorum” dedi.

Baba Demirbaş, “Çocuğunun dağa çıkmasının asıl nedeninin, kendisinin demokratik siyaset hakkının engellenmesi” olduğunu iddia etti. Demirbaş şöyle konuştu:  “Görevden alınmam, bir arkadaşının dağa gidişi, ceza alışım onun bu eğilimini artırdı. Bu işin siyasetle başarılabileceği konusunda konuştuk. Eğer, siyaset yolu açık olsaydı, bugün hiçbir genç dağa çıkmayacaktı.”

İyi bir okulda eğitim gören ve tiyatro oynayan Baran’ın annesi Ziynet Demirbaş şunları söyledi: “Kocama bile kızıyorum, ‘Bana oğlumu getirin’ diyorum. Dağa gitmek çözüm değil. Ben kendi oğluma hak vermiyorum. Avukat olsaydı.”

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