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Politika

DTP'li Başkan'ın danışmanı tutuklandı

SİİRT'teki bir firmanın inşaatlarına ait yapı izin ruhsatı istemi üzerine rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan'&#

28 Ağustos 2008 03:00

SİİRT'teki bir firmanın inşaatlarına ait yapı izin ruhsatı istemi üzerine rüşvet aldığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan'ın danışmanı M.Nesim Turhan tutuklandı.


Batman Belediyesi'nde, rüşvet olayına karıştığı iddiasıyla 4 kişiyle birlikte Batman nöbetçi mahkemesine çıkarılan Turhan'ın, sorgulaması geç saatlere kadar sürdü. ‘Rüşvet almak', ‘rüşvet vermek', ‘rüşvete aracılık etmek' ve ‘örgüt propagandası' suçundan mahkemeye çıkarılan Turhan, Siirt'te bir firmanın inşaatlarına ait yapı izin ruhsatı karşısında rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanırken, Siirt Bayındırlık Müdür Yardımcısı A.Mecit Kayar'ın da aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Turhan’ın evinde tabanca ve mermi de bulunmuştu.




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