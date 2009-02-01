DTP'li Ayna'dan, Davos krizine ağır eleştiri

DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Davos'ta düzenlenen Gazze panelinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e “Çocukları nasıl öldürdüğünüzü çok iyi biliyorum. Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” diyen ve paneli terkeden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, “Siz de çocukları öldürmesini iyi bilirsiniz” dedi.



Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde DTP seçim bürosunun açılışında konuşan Emine Ayna, Kürt halkının Filistin halkı ile aynı acıları yaşadığını iddia etti. 2006 yılı Mart ayındaki Nevruz gösterilerinde Diyarbakır'da 4'ü çocuk 11 kişinin öldüğünu söyleyerek 3 gün süren olayları hatırlatan Emine Ayna, Başbakan Erdoğan'ın o zaman “Çocuk da olsa, kadın da olsa gereği yapılır” dediğini öne sürdü. Emine Ayna sözlerini şöyle sürdürdü:



“AKP'ye diyoruz ki; çocukları öldürmeyi iyi bilirsiniz. Siz değil miydiniz kadın da, çocuk da olsa muhalif de olsa ‘özgürlük talebi olana gereğini yaparız' diyen siz değil miydiniz? Bugün hangi yüzle İsrail'e döner ‘Çocukları öldürmeyi iyi bilirsiniz’ dersiniz. İsrail'e bunu söyleme hakkı olan tek halk Kürt halkıdır. Çünkü bugün dünyada Filistin ile aynı acıları çeken halk Kürt halkıdır. O yüzden yüreğimizden ciğerimizden hissediyoruz çektikleri acıyı. Aynı acıları bu halk burada çekiyor. Aynı bombalarla ölüyor. Bu yüzden diyoruz ki; Başkasına akıl vereceğine önce kendi evindeki pisliği temizle.”



Ayna, daha sonra Karakoçan Belediye Başkan adayı Asiye Kolçak ve Sarıcan Belediye Başkan Adayı İsa Gürbüz'ü halka tanıttı. Ayna, seçim bürosunun açılışından sonra Diyarbakır'a geçti.



(DHA)

