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Yaşam

DTP'li Ayna 'bombaları' savundu

Daha önce 'PKK muhatap alınsın' diyen DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, bu kez de bombalama eylemlerini savaşın bir parçası olarak değerlendirdi

29 Ağustos 2008 03:00

 
DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, "PKK muhatap alınsın" dediği için tepki çektiğini, ancak bildiği doğruları söylemeye devam edeceğini söyledi. Ayna, bombalama eylemlerini de "savaşın parçaları" olarak değerlendirdi.

'Kan davasına dönüştü'
Yaptığı açıklamalar kamuoyunda ve DTP içinde tartışma konusu olan Ayna, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı mücadelesinin kan davasına dönüştüğünü savundu. Türkiye'de tarihten bu yana Kürtlerin birçok başkaldırısının söz konusu olduğunu, bu başkaldırıların, bastırma, öldürme ve idam yöntemleriyle bitirilmeye çalışıldığını ileri süren Ayna, "Biri bastırıldığında, Kürt sorununu yaratan nedenlerin ortadan kalkmaması nedeniyle ikincisi ortaya çıkmış.
Bugün için de aynısıdır yapılan. Bir kan davasını nasıl çözersiniz? Gidersiniz, ikisinin arasında bir buluşma noktası yaratırsınız. Eğer 'Benim şu kadarı öldü, bu kadarı öldü' diye hesap ortaya koyarsanız, bu çözümsüzlüktür. Ya da, 'Ben karşımdakini illa da öldüreceğim' diye bir şey" dedi.
Ayna, askerin terörle mücadelede daha fazla yetki istemesini ise şöyle eleştirdi: "Askeri mantıktır, militarist bir zihniyettir. Demokrasi karşıtlığından başka bir şey değildir."

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