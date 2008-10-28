DTP'li Ahmet Türk için fezleke

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk'ün “Terör örgütünün propagandasını yaptığı” gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlıyor.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekimde Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünde aralarında milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu bir grupla yaptığı basın açıklamasındaki sözleri nedeniyle DTP Genel Başkanı Ahmet Türk hakkında başlattığı incelemeyi tamamladı.



DTP'li Türk'ün konuşmasında suç unsuru tespit eden savcılık, Türk'ün Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca, dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamaya başladı.



Başsavcılığın hazırlanacak olan fezlekeyi, Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na sunacağı bildirildi.







