DTP'li aday benzinle yakıldı

Antalya'nın Finike ilçesinde Van'ın Erciş ilçesinde DTP'den İl Genel Meclisi Üyesi adayı olan bir kişi domuz bağı ile bağlanıp üzerine benzin dökülerek diri diri yakıldı.





Antalya'nın Finike İlçesi'nde taşeron inşaat işleri yapan Van'ın Erciş İlçesi DTP İl Genel Meclisi adayı 45 yaşındaki Bişar Kaya, domuz bağıyla elleri ve ayaklarından ters şekilde bağlayıp, üzerine benzin döken iki çalışanı tarafından diri diri yakılarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, öldürdükleri Kaya'dan aldıkları değeri 90 bin TL'yi bulan senetleri çevre esnafın da paraya çevirip eğlence mekanlarında yediklerini söyledi.



Olay, geçen cumartesi Finike'ye bağlı Hasyurt Beldesi'nde meydana geldi. Haber alamadığı amcası Bişar Kaya'yı aramaya başlayan Vedat Kaya ve diğer akrabaları, dün Kaya'nın ortağı olduğu kooperatife ait inşaat halindeki 13 katlı binanın birinci katında yangın çıktığını öğrenince hemen olay yerine gitti. Jandarma ekipleriyle birlikte binaya gelen akrabaları, Kaya'nın yanmış cesediyle karşılaştı. Vücudunun tamamına yakını yanan Kaya'nın ayaklarının ters döndüğü ve bulunduğu şekil itibariyle yanmadan önce bağlanmış olduğu anlaşıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, Kaya'nın elleri ve ayaklarının domuz bağı da denilen ters şekilde iple bağlandıktan sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti.



Benzin döküp yakmışlar



Soruşturma başlatan jandarma, Bişar Kaya'nın yanında çalışan ve kısa bir süredir ortalıkta gözükmeyen 19 yaşındaki S. Ç. ile 18 yaşındaki D. B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, Bişar Kaya'nın yanında kaldıklarını söyledi. Kaya'ya ait 90 bin TL'lik senedi aldıklarını belirten şüpheliler, ayaklarından domuz bağıyla bağladıktan sonra benzin dökerek yaktıklarını itiraf etti. Şüpheliler, Kaya'dan aldıkları senetleri çevredeki esnafta paraya çevirerek eğlence mekanlarında harcadıklarını öne sürdü. Kaya'nın üzerinde bulunan saat ve yüzüğü de aldıkları anlaşılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Kaya'nın otopsisinde, kesin ölüm nedeninin yanma olduğu anlaşıldı. Cesedin el ve ayaklarının da tamamen yandığı belirlendi. Bişar Kaya'nın 3- 4 yıldır Finike'de yaşadığı vurgulandı.

