DTP'li 7 milletvekili için fezleke hazırlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna'nın da bulunduğu DTP'li 7 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, çeşitli tarihlerde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında inceleme başlatılan DTP'li 7 milletvekiliyle ilgili Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu kapsayan 7/2. maddesi uyarınca, dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırladığı bildirildi.

Milletvekilleri Emine Ayna, Aysel Tuğluk, Fatma Kurtulan, Sebahat Tuncel, Sevahir Bayındır, Pervin Buldan ve Osman Özçelik hakkında hazırlanan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.