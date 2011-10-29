-DTP'li 3 eski milletvekiline soruşturma ANKARA (A.A) -29.10.2011- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan DTP'nın 3 eski milletvekili Osman Özçelik, Fatma Kurtulan ve Sevahir Bayındır hakkında, ''Siyasi Partiler Kanununa muhalefet'' iddiasıyla soruşturma başlattı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DTP hakkında açılan kapatma davasının iddianamesinin gerekçelerinde yer verilen iddialar doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Kürşat Kayral tarafından yürütülecek. Soruşturma çerçevesinde, eski milletvekilleri Özçelik, Kurtulan ve Bayındır'ın önümüzdeki günlerde ifadelerine başvurulacak. Soruşturma, ''2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 117. maddesine muhalefet'' suçu kapsamında gerçekleştirilecek. Yasa'nın söz konusu maddesi, demokratik devlet düzeninin, milli devlet niteliğinin, devletin tekliğinin korunması ve bölgecilik ile ilgili yasak fiilleri işleyenlerin, fiil daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde, altı aydan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılmalarını öngörüyor.