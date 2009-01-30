DTP'den PKK'ya davet

DTP Parti Meclis üyesi Abdullah Demirbaş, PKK dahil bazı Kürt parti ve şahsiyetlerin katılmayacağı bir konferansın eksik kalacağını söyledi.



Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanı Ahmet Türk başkanlığındaki heyetin geçen Aralık ayında Irak'ta Celal Talabani ve Mesut Barzani ile yaptığı görüşmeden sonra gündeme gelen Kürt Ulusal Konferansı için hazırlık komitesi kuruldu. 29 Mart yerel seçilerinden sonra Kuzey Irak'ta yapılması planlanan konferansa DTP, terör örgütü PKK'nın da katılmasını istedi. DTP Parti Meclis üyesi Abdullah Demirbaş, PKK dahil bazı Kürt parti ve şahsiyetlerin katılmayacağı bir konferansın eksik kalacağını söyledi.



Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimini oluşturan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) ev sahipliğinde gerçekleşmesi beklenen, Türkiye, Irak, Suriye ve İran'daki Kürt partilerin ve kişilerin katılacağı Kürt Ulusal Konferansı önerisi, Aralık ayında Ahmet Türk başkanlığındaki DTP heyetinin Irak'a yaptığı gezi sırasında gündeme gelmişti. Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ve bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile yapılan görüşmelerde, bütün Kürt parti ve şahsiyetlerin katılacağı ulusal bir konferans yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Konferansa PKK örgütünün davet edilip edilmeyeceği uzun süre tartışma konusu olurken, konferans için hazırlık komitesi kuruldu.



Başkan Barzani



Bütün Kürt parti ve önemli şahsiyetlerin davet edileceği Ulusal Kürt Konferansı'nın ismi henüz netleşmezken, adının büyük ihtimalle `Kürtlerarası Birlik Konferansı' olması bekleniyor. Bölgesel Kürt yönetiminin başkanı Mesut Barzani başkanlığındaki hazırlık komitesinde IKDP ve KYB'den birer temsilci yer alacak. Hazırlık komitesinin çalışmalarını tamamlaması ile bir tertip komitesinin oluşturulacağı ve tertip komitesinde Türkiye'den DTP'nin de yer alma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Söz konusu konferans başta olmak üzere parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için 10 gün önce DTP'den bir heyet yine Kuzey Irak'a gitti.



DTP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve DTP PM üyesi Abdullah Demirbaş'tan oluşan DTP heyeti 1 hafta kaldığı Kuzey Irak'ta başta Parlamanto Başkanı Adnan Müfti olmak üzere bir dizi temasta bulundu. Heyette bulunan Abdullah Demirbaş, Aralık ayında yaptıkları ziyarette konferans konusunda matabakat sağlandığını belirterek, ``Biz de başta konferans olmak üzere, Kürt parlamentosundan geçen çok eşlilik ve kadın sünneti başta olmak üzere bazı konuları gürüşmek üzere gittik. Parlamontoda bütün partilerin temsilcileri ile görüştük. Konferans konusunda DTP'nin taleplerini bildirdik'' dedi.



’PKK katılmazsa konferans eksik kalır’



Demirbaş, tarihi ve yeri net olarak belirlenmeyen ancak Türkiye'deki seçimlerin sonrasında olmasını bekledikleri konferansa PKK dahil bütün Kürt parti ve şahsiyetlerin katılması konusundaki taleplerini görüşmelerde bir kez daha dile getirdiklerini söyledi. Demirbaş, ``Eğer PKK ve bazı Kürt parti ve şahsiyetler davet edilmezse bu konferans eksik kalır ve kararları da eksik olur. Biz PKK dahil bütün partilerin katılmasını ve görüşlerini konferansta dile getirmelerini istiyoruz. Bölgesel Kürt yönetimi, PKK'nın konferansa katılıp katılmaması konusunda ne olumlu ne de olumsuz bir görüş bildirmediler. Ancak, onlar da söz konusu böyle bir konferansa bütün Kürtlerin temsil edilmesi konusunda bizimle mutabık olduklarını söylediler'' dedi.





