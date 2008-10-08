DTP'den operasyonlara karşı yürüyüş

Saldırı önceden biliniyor muydu?

DTP, Aktütün'deki 17 şehitten sonra sıklaşan operasyonlara karşı `canlı kalkan' yürüyüşü yapacakDTP'nin yarın Diyarbakır'dan Lice İlçesi'ne, operasyonların durdurulması için yapacağı `Canlı kalkan yürüyüşü' adını verdiği etkinlikte arazide geceleyecekleri için güvenlik önlemi alınması istemiyle Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü. Vali Mutlu, DTP'lilere Aktütün ve Dicle'de askerlerin şehit olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.DTP Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve İl Başkanı Necdet Atalay başkanlığındaki heyet, araçlarla gidecekleri Lice'de geceleyecekleri bölgenin askeri bölge olması nedeniyle güvenliklerinin sağlanması için Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüştü. Yapılan görüşme ile ilgili bilgi veren DTP İl Başkanı Necdet Atalay, Valinin kendilerine Aktütün Karakolu'nun basılması ve dün gece Dicle İlçesi kırsalında meydana gelen ve 1 askerin şehit olduğu çatışmadan dolayı hassasiyet oluştuğunu ifade ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Bizden yürüyüşü yapmamamızı ve oluşan hassasiyet nedeniyle bunun iptal edilmesini istedi. Biz de kendisine bu tür baskınların, çatışmaların ve operasyonların olmaması için bu eylemi gerçekleştirmek istediğimizi söyledik. İki gündür bir sonuca varamadık. Vali bey, Türkiye'de oluşan hassasiyet konusunda endişeleri olduğunu söyledi. Biz de kendisine yürüyüş için hazırlık yaptığımızı ve bu yürüyüşten vazgeçmemizin söz konusu olmadığını bildirdik. İki gündür süren görüşmelerden bir sonuç alamadık. Vali Bey, bize kararımızı bir kez daha değerlendirmemizi istedi."DTP İl Başkanı Necdet Atalay, yarın Lice İlçesi'ndeki tarihi Bırkleyn Mağaraları'na kadar yapacakları yürüyüşe DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna başkanlığında bazı DTP'li milletvekillerinin, DTP'li Belediye Başkanları, parti yöneticileri ve halkın katılacağını söyledi.DTP, Lice- Genç ilçesi arasında yer alan Bırkleyn Mağaraları'nın bulunduğu alanda bir gece kaldıktan sonra ertesi gün operasylonların durması ve Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesini öngören basın açıklaması yaparak eylemi bitirmeyi planlıyor.Yürüyüş tarihinin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarıldığı tarih olan 9 Ekim'de yapılmak istenmesi dikkat çekti.