DTP'den Nevruz için kanun teklifi

DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Nevruz'un ulusal bayram ilan edilmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi.



Teklifte Nevruz'un "özgürlük ve barış bayramı" olarak kabul edilmesi ve 21 Mart'ın tatil ilan edilmesi öngörülüyor.



Özçelik, DTP'li vekiller Şeraffetin Halis, Hamit Geylani ve Akın Birdal'la birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.



DTP Siirt Milletvekili, hazırladığı yasa teklifinin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'a '21 Mart Özgürlük ve Barış Bayramı Nevroz'dur' ifadesinin eklenmesini içerdiğini söyledi.



Teklifle, Nevruz'un kutlandığı 21 Mart'ın tatil edilerek, barış etkinlikleri ve şölenlerle kutlanmasının amaçlandıklarını da belirtti.



Osman Özçelik, "Bu barışa hizmet eder, Türkiye'nin ırkçılığa karşı kararlı tutumunun dünyaya gösterilmesi açısından önem taşır" diye konuştu.

