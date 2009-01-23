DTP’den Karayalçın’a destek yok

Emine Ayna, seçmenlerine Karayalçın’a oy vermemeleri konusunda uyaracaklarını söyledi.



DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, 29 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın’ı destekleyemeyeceklerini ve seçmenlerine Karayalçın’a oy vermemeleri konusunda uyaracaklarını belirterek, “Bu seçimde ya savaşa, ya da barışa oy verilecektir” dedi.



PKK ile aynı çizgide yayın yapan Roj TV’nin bir programına telefon bağlantısıyla katılan DTP Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Milletvekili Emeni Ayna, yerel seçimlerde vatandaşların ya savaşa ya da barışı tercih edeceklerini söyledi. Ayna, “DTP’ye oy veren barışa, diğer partilere oy verenler ise savaşa oy vermiş olacaktır” dedi. Türkiye’de hiç bir vali ve kaymakamın devletin memuru olmadığını ve 1960’lı yıllarda CHP’de olduğu gibi bugün AKP’nin birer temsilcileri olduğunu ileri süren Ayna, “Komutanlar bile DTP’ye karşı AKP’ye oy verilmesi için çalışıyor. Seçimlerde tüm baskılara rağmen başarılı çıkacağız” dedi.

TRT 6’dan yapılan Kürtçe yayınla ilgili de görüşlerini söyleyen Ayna, “Kürtçe TV, AKP’nin evlere Kürtçe olarak taşınmasıdır. Kürtlere kendilerini Kürtçe inkâr etmeleri imkânı sağlanıyor. Bunun için eleştiriyoruz. Seçimlere hazırlanırken tutunacak başka dalları kalmadı. Kürtçe yayın yapılması yasa dışıdır. Kürtlere yönelik şiddet politikaları sürdükçe Ergenekon da tasfiye edilemez. Çünkü devlet hukuk içerisinde şiddeti uygulayamaz” dedi.

29 Mart yerel seçimlerinde Ankara’da DTP’nin kimi destekleyeceği ile ilgili çeşitli spekülasyonların ortaya atıldığını söyleyen Ayna, “Biz Ankara’da CHP’nin adayı Murat Karayalçın’ı desteklemeyeceğiz. Seçmenlerimizden de Karayalçın’a oy vermemelerini isteyeceğiz” dedi

