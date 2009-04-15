DTP'den gensoru önergesi

DTP, İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında, "toplumsal barışı tehlikeye soktuğu" iddiasıyla gensoru önergesi verdi.



DTP Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Selahattin Demirtaş'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan gensoru önergesinde, son yıllarda düzenlenen toplumsal gösterilerin, kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanımına sahne olduğu öne sürüldü.



Önergede, olaylara müdahalede ateşli silahların kullanılmasının kaygı verici olduğu, son bir yılda orantısız güç nedeniyle 9 kişinin öldüğü savunuldu.



Kolluk güçlerinin, 2007-2008 yılları arasında toplumsal olaylarda ve dur ihtarlarında ateşli silah kullanması sonucu 62 kişinin yaşamını yitirdiği, 68 kişinin yaralandığı bildirilen önergede, son 2 yıldaki toplumsal olaylarda gaz bombası ve diğer araçlarla yapılan müdahalelerde ise 271 kişinin yaralandığı iddia edildi.



En temel insan hakkı olan yaşam hakkına kasteden bütün olayların, İçişleri Bakanlığının sorumluluğu altında yaşandığı ileri sürülen önergede, şunlar kaydedildi:



"İçişleri Bakanı'nın gerek emrindeki polis gücünü kontrol edememesi gerekse ölümleri durdurmak için caydırıcı tedbirler almaması, kamuoyundaki kaygıları daha da artırmaktadır.



Yasal, demokratik çerçevedeki gösterilere ateşli silah kullanılarak yapılan müdahaleyle toplumsal muhalefet bastırılmak ve terörize edilmek istenmektedir. OHAL dönemini andıran bu uygulamalarla devletin şiddetli önlemlere başvurmasının yolunun açılması ve güvenlik aygıtının idari yönetim üzerinde hakimiyetinin sağlanması hedeflenmektedir. Ülkemizi çatışmalı ortama sürükleyen bu politika, toplumsal barışı ve demokratik istikrarı da açıkça tehdit etmektedir."



Önergede, "Etkin önlemler almayarak ölümlerin ve yaşam hakkı ihlalinin artmasına yol açtığı, bu tutumuyla toplumsal barışı tehlikeye soktuğu" iddiasıyla Atalay hakkında gensoru açılması istendi.

