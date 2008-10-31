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Politika

DTP'den Erdoğan'a: Van'a gelme

Başbakan Erdoğan'ın Van'a yapacağı ziyaretin provokasyon amaçlı olduğunu ileri süren DTP Milletvekili Üçer, 'Gelişebilecek tüm olumsuzluklardan Erdoğan sorumludur' d

31 Ekim 2008 02:00

DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Van’a gelişinin provokasyon amaçlı olduğunu iddia etti. Üçer, “Gelişebilecek tüm olumsuzluklardan Erdoğan sorumludur. Erdoğan bir Başbakan duyarlılığıyla hareket ederek, tahriklere yol açmamak adına bölgeye bu süreçte gelmekten vazgeçmelidir” dedi.


DTP parti binasında yapılan basın açıklamasına DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, Van’ın Bostaniçi Belediye Başkanı Gülcihan Şimşek, DTP İl Genel Meclis üyeleri adına Sabri Abi, Mahmut Çelebi ile 30 partili katıldı. Basın açıklamasını okuyan DTP Van Milletvekili Özdal Üçer, ülkenin en temel sorunu olan Kürt sorununu çözmek yerine tümden imha ve inkarı esas alan Erdoğan hükümetinin her fırsatta halkı aldatmaya çalıştığını iddia etti.

Üçer, Başbakan Erdoğan’ın “Kürt sorunu benim sorunumdur’ diyerek Kürt halkını sorunun çözümü konusunda umutlandırdığını belirterek şöyle konuştu:
“Diyarbakır ve Tunceli’de olduğu gibi Van halkı da Erdoğan’ın Van’a gelmesini istememektedir. Erdoğan’ın Van’a gelmesi durumunda çok büyük gerilimin yaşanacağı öngörüsü hemen herkesin ortak kanaatine dönüşmüştür. Hal böyleyken Erdoğan’ın bile bile Van’a gelmesini provakatif bir girişim olarak değerlendirmekteyiz. Böyle bir atmosferde adeta seferberlik ruhuyla bölgeye gelişi Ariel Şaron’ın El Aksa’yı ziyaretine benzemektedir. Gelişebilecek tüm olumsuzluklardan Erdoğan sorumludur. Erdoğan bir başbakan duyarlılığıyla hareket ederek tahriklere yol açmamak adına bölgeye bu süreçte gelmekten vazgeçmelidir.”

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