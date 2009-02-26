DTP'den Başbakan'a: Van'a gelme

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Van'da yapacağı miting öncesi, DTP Van Teşkilatı vatandaşlara `mitinge katılmama' çağrısı yaparken, Başbakan'ın gelişini de `Provakasyon' diye değerlendirdi. DTP MYK üyesi Hüseyin Cengiz, DTP Van Milletvekilleri Özdal Üçer ve Fatma Kurtulan ile birlikte yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'a `Van'a gelme' mesajı yolladı.





Başbakan Erdoğan'ın Van mitingi öncesi AKP'liler seçim araçlarından sık sık anonslar yaparak vatandaşı mitinge çağırırken, DTP İl binasında Van Milletvekilleri Özdal Üçer ve Fatma Kurtulan'la birlikte açıklama yapan DTP MYK üyesi Hüseyin Cengiz, Başbakan'ın Kürt sorununa çözüm üretmeyeceğini bildiklerini öne sürerek, bu nedenle de `Van'a gelmemesini' istedi. Vatandaşlara, Başbakan'ı karşılamamalarını ve mitinge katılmamaları çağrısı yapan Cengiz şöyle konuştu:



``Şimdi politikası inkar, imha, kan dökme ve katletme olan bir başbakanın gelip vanlılara söyleyebileceği birşey olabilir mi. Ne diyecek? `Ben sizi inkar etmedim' diyecek mi? `Ben katletmedim, burada öldürmedim, işkence yapmadım' diyebilecek mi? `Bu benim hükümetim döneminde gelişmemiş' diyebilecek mi? Ya da `85 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt kardeşlerimize uyguladığımız inkar ve imha politikamızdan dolayı özür diliyoruz' diyecek mi? Biliyoruz ki demiyecek. Demiyecekse, Van'da da işi olmamalıdır. Van'a da gelmemelidir. Eğer bu politikalarının sonucunda Van'a gelirse, şöyle yorumlarız. Bu bir provakasyondur. Bu bir tahrik etmedir. Bu insanları kışkırtmadır. Buyrun birbirinize düşün, birbirinizle kavga edin demektir. Bundan dolayı da protesto ediyoruz. Bundan dolayı da diyoruz ki; Van'a gelme. Gelmemelisiniz. Gelecekseniz çözüm üreterek gelin. Biz de sizi alkışlayalım. Bundan hareketle de kitlemize ve halkımıza, `bize Başbakanlık yapmayan ve yürütmenin başında olan bir şahsı Erdoğan'ı gidip karşılamayın. Mitingde de bulunmayın' diyoruz. Halkımızın ve kitlemizin bu konuda bizleri ve bu kararlarımızı sahipleneceğine inanıyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek gerekiyor. Seçimler yaklaşınca Kürt Dili ve kültürüne ilişkin bazı girişim ve açılımları yaptığını iddia ettiler. Geçenlerde grubumuzun mecliste yaptığı Kürtçe konuşması ile maskeleri tekrar düştü.''



Halkın tepkisi kandi bileceği şey



Başbakanın 1 Kasım 2008'de Van'a gelişi sırasında çıkan olayların benzerini bekliyormusunuz? sorusuna ise, ``Bizim öyle bir beklentimiz ve öyle bir durumumuz yok. Söz konusu değildir. Halk tepkisini gösterir-göstermez halkın bileceği şeydir. Sizin huzurunuzda ve aracılığınızla çağrımız ortadadır. Yaklaşımımız bu olacaktır. Bu şekilde protesto ediyoruz'' dedi.



AKP'den Van mitingi'ne 'x'li çağrı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van'da yapacağı miting için yapılan hazırlıklar kapsamında kullanılan bez afişlerde AKP logosunun yanında X'li Kürtçe ‘TRT Şeş Be Xur Bu' (TRT 6 hayırlı olsun) yazısı dikkat çekti. Ancak daha sonra bu afişten AKP logosu silindi. DTP'nin seçim otobüsü üzerinde bulunan `DTP Wan' yazısı, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturmalık olmuştu.



29 Mart yerel seçimleri öncesi yurt genelinde miting yapmayı sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat'ta Van'da bulunacak. Erdoğan'ın daha önceki ziyaretinde yaşanan olaylar nedeniyle güvenlik güçleri önlemlerini en üst seviyeye çıkarırken, emniyette izinler kaldırıldı. Erdoğan'ı karşılama hazırlıklarına da hız verildi. Özellikle Erdoğan'ın geçeceği güzergahtaki bozuk yollar temizlenip asfaltla yamalanırken, caddelere Türkçe ve Kürtçe bez afişler asıldı. Evlere ve araç camlarının önüne mitinge davet broşürleri bırakıldı.



Bakan Çelik’in ses kaydı dinletildi



Van merkezinde oturanlar sabit telefonlardan ya da cep telefonlarından aranarak, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in mitinge davet ettiği konuşmayı içeren ses kaydı dinletildi. Çelik'in ses kaydı ise şöyle:



"Ben AKP Van Milletvekili ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 27 Şubat Cuma Günü 6'ıncı defa Van'a gelecek. Saat 13.30'da valilik binası önünde sizlere hitap edecek. Bugüne kadar bize hep destek oldunuz. Hepinizi miting alanına bekliyoruz."



AKP'nin seçim otobüsü de cadde ve sokaklarda dolaşarak miting tarihini duyurdu, halkı davet etti.

