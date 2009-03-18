DTP'den Arınç’a kaldırım işgali cezası

DTP’li Batman Belediyesi, AKP Milletvekili Bülent Arınç’a 140 liralık kaldırım işgali cezası kesti.



TBMM eski Başkanı ve AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, bir tek Allah'tan korktuklarını söyleyerek, “Ergenekon'du, şuydu, buydu 55 şebeke çökertildi. Faili meçhuller kalmadı. Artık eskisi gibi bizi birbirimize düşman eden şeytani düşüncelerin içinde olanlar eskisi gibi cirit atamayacak. Bunu başaracağız. Hukuk devleti konusunda kimse AKP'yi etkilemeyecek. Geçmişteki siyasetçiler gibi olmayacağız. Korkmayacağız, yıkılmayacağız. Sadece Allah'tan korkacağız'' dedi. Batman'ın DTP'li belediyesinin zatıba ekipleri Arınç'ın konuşma yaptığı platformun kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle AKP İl Başkanlığına 140 lira para cezası kesti.



TBMM eski Başkanı ve Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Batman'da partisine destek vermek için seçim çalışmalarına katıldı. Turgut Özal Bulvarı üzerinki AKP seçim bürosu önüne konulan platformdan yaklaşık 150 kişiye konuşan Arınç, AKP'nin, Demokrat Parti'nın başarısını 50 yıl aradan sonra tekrarlayan tek parti olduğunu söyledi. Arınç, ``7 yılda çok güzel işler yaptık. Başımız dik, alnımız aktır. Bizim dışımızdaki parti ve adaylara da saygımız var. Onlara da başarılar diliyoruz. Bize, rakiplerimize de başarı ve saygı dilemek düşer. Biz bu seçimi savaş olarak görmüyoruz. Batman hiçbir partinin tapulu malı değil. Batmanlı kime karar verirse, başımızın üstünde yeri var. Kadınlara el kaldırmak, çocukları tehdit etmek yok. Biz de bunları yapsak karşılarında olmalıyız. Batman Belediyesi'ni kale olarak görmüyoruz. Biz burayı alacağız demiyoruz. Kazanacağız diyoruz. Her parti demokratik barış içinde yarışmalıdır. Burada güzel bir seçimin geçeceğine inanıyorum'' dedi.



‘Eğilmedik, korkmadık’



Demokratikleşmeye de büyük önem verdiklerini söyleyen Arınç, “Bizden önce maalesef milletin önüne engel konulmuştu. Parlamento tehdit altındaydı. Millettin evlatları birbirine kırdırılıyordu. Alevi-Sünni kavgasını bir dönemler körüklediler. Başı kapalı diye bir hanımefendinin başını açmasını elbette saygılıyız. Fakat bir bayanın örtünmesinde de ikinci sınıf yapmak isteyenlere `hayır ve dur' diyoruz. Türkiye'de düne göre daha özgür bir ortam var. Toplumsal barış olmalı. Türkiye gerçekten hukuk devleti olmalıdır. Bakın ne darbe hazırlığı yapılmış. Gazetecisi, savcısı ve bazıları el ele vermiş neler yapmışlar. Biz onların önünde eğilmedik ve korkmadık. O kadar ihanet şebekesi vardı ki, başka parti yerimizde olsaydı bırakıp kapanıp giderdi. Onlara `bizi korkutamazsınız, halk arkamızda' dedik'' diye konuştu.



’55 şebeke çökertildi’



AKP iktidarı döneminde 55 şebekenin çökertildiğini söyleyen Arınç, zaman zaman `Batman seninle gurur duyuyor' sloganlarının atılması üzerine, sloganların konuşmasının sonunda atılmasını istedi. Arınç, “Ergenekon'du, şuydu, buydu 55 şebeke çökertildi. Faili meçhuller kalmadı. Artık eskisi gibi bizi birbirimize düşman eden şeytani düşüncelerin içinde olanlar eskisi gibi cirit atamayacak. Bunu başaracağız. Hukuk devleti konusunda kimse AKP'yi etkilemeyecek. Geçmişteki siyasetçiler gibi olmayacağız. Korkmayacağız, yıkılmayacağız. Sadece Allah'tan korkacağız. Başka da kimseden korkmayacağız. Artık Türkiye'de oyunlar bozuluyor. Biz giderken de oyunları bozarak gideceğiz. Demokrasiye inanan biri olarak bugün iyi yoldayız diyorum. Bakın CHP ve MHP liderlerinin ağızlarında şu günlerde `biz iktidara gelirsek bunları yapacağız' diye bir şey duyuyor musunuz?'' dedi.



Kaldırım işgal cezası



Batman'ın DTP'li belediyesinin zabıta ekipleri Turgut Özel Bulvarı üzerinde Arınç'ın konuşma yaptığı platformun kaldırımı işgal edip, yaya ulaşımını durdurduğu gerekçesiyle 140 TL para cezası kesildi. Para cezası tahsil edilek üzere AKP İl Başkanlığı'na gönderileceği belirtildi. Zabıtalar, belediyeden izin alınmadığı gerekçesiyle para cezasının uygulandığını söyledi.

