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Politika

DTP'den AP'ye: PKK'ya terörist demeyin

DTP, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine, partinin Avrupa bürosundan yolladığı bir mektupta, PKK’dan "terör örgütü" olarak söz edilmemesini talep etti

07 Mart 2009 02:00

DTP, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerine, partinin Avrupa bürosundan yolladığı bir mektupta, PKK’dan "terör örgütü" olarak söz edilmemesini talep etti

Hollandalı Hıristiyan demokrat milletvekili Ria Oomen-Ruijten tarafından kaleme alınan Türkiye raporu, 11 Mart'ta AP Genel kurulunda tartışılarak oylanacak. Raporda DTP ve PKK’ya yönelik sert ifadeler yer alıyor. İki sayfalık mektupta şu görüşler var:

PKK’ya 'terörist' diyen paragraf tamamen değiştirilmelidir. PKK’ya hem terörist deyip hem de ateşkes çağrısı yapmasını nasıl beklersiniz? Eğer Türkiye’ye terörle mücadelede destek verirseniz, bu Leyla Zana’nın hapse atılması için Türkiye ile dayanışma içinde olduğunuzu gösterir. Zira Türk devlet mantığına göre devleti eleştiren Zana, siyasetçiler, gazeteciler ve aydınların hepsi teröristtir.

DTP’ye PKK ile arasında mesafe koyması gerektiğini söyleyen paragraf tamamen silinmeli.

DTP’ye PKK ile arasında mesafe koyma çağrısı mantıksız ve objektif değildir. Eğer bu paragraf silinmezse dengeli olması için bir cümle daha ilave edilmelidir. Bu cümle de şöyle olmalıdır: "AP; Türkiye Başbakanı Erdoğan, AKP ve seçilmiş üyelerinden AB’nin terör listesinde bulunan Hamas’la arasına net bir mesafe koyması çağrısı yapar".

AB’nin PKK için kullandığı dil provokatiftir. Gazze ile ilgili AB kararlarında Hamas’a karşı böyle bir üslup kullanılmıyor.

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