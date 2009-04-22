DTP'den anayasa değişikliğine destek

DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, DTP'nin yeni Anayasa oluşturulması sürecinde sürekli pozitif destek verdiğini, bundan sonraki tavırlarının da böyle olacağını söyledi.



Demirtaş, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın partilerine yönelik tutumunu göz önünde blundurduklarında AKP ile uzlaşmalarının mümkün olmadığını ancak, Anayasa değişikliği ve AB sürecinin partiler üstü bir konu olduğunu ifade etti.



DTP'nin yeni Anayasa oluşturulması sürecinde sürekli pozitif destek verdiğini belirten Demirtaş, bundan sonraki tavırlarının da aynı olacağını kaydetti. Bunun, kayıtsız bir ön kabul anlamına gelmediğini vurgulayan Demirtaş, "AKP'nin Meclise taşıdığı paketi öncelikle görmemiz gerekiyor. Partimiz buna göre değerlendirir. Ama ilkesel olarak demokratikleşme yönünde atılan her adımı

elbette ki destekleriz" dedi.



Demirtaş, yamalı bir Anayasa ya da reform paketi değil, yeni bir Anayasa çalışmasının yapılması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Selahattin Demirtaş, Anayasa değişikliğinde, vatandaşlık tanımının "etnik tanımlama" olmaktan çıkarılması, yerine "Türkiye vatandaşı ve Türkiyelilik" ifadesinin getirilmesi gerektiğini savundu.



Anayasa değişikliğinde AB sürecinin etkisini de değerlendiren Demirtaş, "Mesele sadece DTP ve diğer partilerin meselesi değil, Türkiye'nin meselesidir. Biz böyle yaklaşacağız. Bütün partilerin de böyle yaklaşmasını bekleyeceğiz. Sırf 'AB sürecine katkıda bulunalım' diye bu tartışma içine girmeyeceğiz. Biz bunları yapalım, AB süreci de doğal olarak kendiliğinden açılmış, ilerlemiş olacak" diye konuştu.



Bu konuda zihniyetin önemli olduğunu ifade eden Demirtaş, bir çalışmanın yalnızca AB için yapılması halinde bunun uygulamasında sıkıntılar yaşanacağını sözlerine ekledi. (aa)