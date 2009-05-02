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Politika

DTP'den 2 günlük açlık grevi

DTP'nin Diyarbakır'da pazar günü başlayacak iki günlük 'açlık grevi' için Koşuyolu Parkı'nda 4 bin kişilik dev çadırlar kuruldu.

02 Mayıs 2009 03:00

DTP'nin Diyarbakır'da pazar günü başlayacak iki günlük `açlık grevi' için Koşuyolu Parkı'nda 4 bin kişilik dev çadırlar kuruldu.

DTP Diyarbakır İl Başkanı Ali Şimşek, çadırların kadın ve yaşlıların gece üşümemesi için kurulduğunu söyledi.

Bu eylemden başka mayıs ayı içinde farklı etkinlikler de düzenleyebileceklerini söyleyen Şimşek, ``Arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılması için çabalarımıza devam edeceğiz'' dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, katılımı artırmak için esnafı gezerek davetiye dağıtmaya başladı.

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