DTP’de ‘kadın aday’ tepkisi

DTP’nin yüzde 40 kadın kotası nedeniyle iki il ve 15 ilçede kadın belediye başkan adayı önermesi, parti tabanında tepkiye neden oldu.



Milliyet'in haberine göre kadın aday gösterilen bir çok yerden parti genel merkezi ve milletvekillerine “Kadınlar oy alamaz” diye tepki faksları gönderildi.



Özellikle, Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden kadın adaylara tepki sesleri yükseliyor. Mahalle muhtarları ve yerel insiyatif grupları, kadın adayların bölgede istenmediğini belirterek değiştirilmelerin talep etti.



Bu arada Doğu ve Güneydoğu’da adaylarını netleştirmeye çalışan DTP’nin AKP ile mücadelede en büyük kozu Saadet Partisi (SP) olacak. AKP’nin bölgedeki küskünlerinin SP tarafından aday gösterilmesinin dengeleri DTP’den yana değiştireceği öne sürülüyor.

AKP’nin Diyarbakır’da milletvekili Kutbettin Arzu’yu aday göstermesinin, “güçlü rakip” endişesi yaşayan DTP’yi rahatlattığı belirtildi. DTP kulislerinde, “AKP teslim oldu” yorumları yapıldı. DTP’ye göre Arzu, AKP’nin kemikleşmiş oylarını dahi alamayacak. DTP, AKP’nin elinde bulunan Siirt, Ağrı, Van ve Bitlis belediyelerini almak istiyor. DTP, bu illerde Saadet Partisi’nin çıkaracağı adayların AKP’den oy alacağını hesaplıyor.



Mardin umutsuz



AKP’nin güçlü olduğu Bingöl ve Mardin’den umudunu kesen DTP, Muş’ta iyi bir adayla başa baş bir mücadele yaşanacağını tahmin ediyor. DTP, Arapça da konuşan vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Mardin merkezde Arapça konuşan bir aday aradı. Ancak, DTP böyle bir adayı bulamadı.

Şanlıurfa’da mevcut belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den aday gösterilmemesi üzerine Saadet Partisi’ne geçmesi, DTP’nin bu ilde şansını artırabileceği yorumlarına neden oldu. Ancak, Şanlıurfa’da Cevheri ailesinin aday çıkarması nedeniyle, DTP, Şanlıurfa merkezinde aşiretlerin oyları yönlendirebileceği kaygısı içinde. Kazanma şansının zayıflaması durumunda, DTP’nin AKP’ye karşı Fakıbaba’yı destekleyebileceği belirtiliyor. Şu anda 51 belediye başkanlığı bulunan DTP, 29 Mart’ta 75-100 arasında belediyeyi kazanmayı hedefliyor.

