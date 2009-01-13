T24 LogoT24 Logo
Politika

DTP’de adaylar belirlendi

DTP, yerel seçimlerle ilgili aday belirleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı ve adayların büyük çoğunluğu netleşti.

13 Ocak 2009 02:00

DTP, yerel seçimlerle ilgili aday belirleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı ve adayların büyük çoğunluğu netleşti.

Diyarbakır’da Osman Baydemir’in ismi tek aday olması nedeniyle kesinleşirken, daha önce genel başkanlık teklifini reddeden Yenişehir Belediye Başkanı Fırat Anlı’nın aday gösterilmeyeceği belirtildi.
Kanaat önderleri, parti yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan “Özgür seçim platformu”, aday adaylarını her seçim çevresinde üçe indirdi.  Merkezi Seçim Komisyonu, sonuçları inceleyerek ilk üçe giren isimleri bir rapor halinde Parti Meclisi’ne (PM) sundu. Geçen hafta sonu Diyarbakır’da toplanan PM de adayları netleştirdi. PM, son değerlendirmeler ışığında adayları 15 Ocak’a kadar kamuoyuna açıklayacak. 

Görevden alınanlar aday

DTP’nin Siirt’te eski DEP’li Selim Sadak, Batman’da DTP Diyarbakır İl Başkanı Necdet Atalay, Van’da avukat Bekir Kaya, Ağrı’da eski İl Başkanı Murat Öztürk’ü aday göstereceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nca çok dilli belediyecilik uygulaması nedeniyle görevden alınan Diyarbakır’ın Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile Şırnak’ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak’ın, genel merkez tarafından tekrar aday gösterileceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24