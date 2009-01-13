DTP’de adaylar belirlendi

DTP, yerel seçimlerle ilgili aday belirleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı ve adayların büyük çoğunluğu netleşti.
Diyarbakır’da
Osman Baydemir’in ismi tek aday olması nedeniyle kesinleşirken, daha
önce genel başkanlık teklifini reddeden Yenişehir Belediye Başkanı
Fırat Anlı’nın aday gösterilmeyeceği belirtildi.
Kanaat önderleri, parti yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinden
oluşan “Özgür seçim platformu”, aday adaylarını her seçim çevresinde
üçe indirdi. Merkezi Seçim Komisyonu, sonuçları inceleyerek ilk üçe
giren isimleri bir rapor halinde Parti Meclisi’ne (PM) sundu. Geçen
hafta sonu Diyarbakır’da toplanan PM de adayları netleştirdi. PM, son
değerlendirmeler ışığında adayları 15 Ocak’a kadar kamuoyuna
açıklayacak.
Görevden alınanlar aday
DTP’nin Siirt’te eski DEP’li Selim Sadak, Batman’da DTP Diyarbakır İl
Başkanı Necdet Atalay, Van’da avukat Bekir Kaya, Ağrı’da eski İl
Başkanı Murat Öztürk’ü aday göstereceği belirtildi. İçişleri
Bakanlığı’nca çok dilli belediyecilik uygulaması nedeniyle görevden
alınan Diyarbakır’ın Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile
Şırnak’ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak’ın, genel merkez
tarafından tekrar aday gösterileceği kaydedildi.