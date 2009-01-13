DTP’de adaylar belirlendi

DTP, yerel seçimlerle ilgili aday belirleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı ve adayların büyük çoğunluğu netleşti.



Diyarbakır’da Osman Baydemir’in ismi tek aday olması nedeniyle kesinleşirken, daha önce genel başkanlık teklifini reddeden Yenişehir Belediye Başkanı Fırat Anlı’nın aday gösterilmeyeceği belirtildi.

Kanaat önderleri, parti yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan “Özgür seçim platformu”, aday adaylarını her seçim çevresinde üçe indirdi. Merkezi Seçim Komisyonu, sonuçları inceleyerek ilk üçe giren isimleri bir rapor halinde Parti Meclisi’ne (PM) sundu. Geçen hafta sonu Diyarbakır’da toplanan PM de adayları netleştirdi. PM, son değerlendirmeler ışığında adayları 15 Ocak’a kadar kamuoyuna açıklayacak.



Görevden alınanlar aday



DTP’nin Siirt’te eski DEP’li Selim Sadak, Batman’da DTP Diyarbakır İl Başkanı Necdet Atalay, Van’da avukat Bekir Kaya, Ağrı’da eski İl Başkanı Murat Öztürk’ü aday göstereceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nca çok dilli belediyecilik uygulaması nedeniyle görevden alınan Diyarbakır’ın Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ile Şırnak’ın Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak’ın, genel merkez tarafından tekrar aday gösterileceği kaydedildi.

