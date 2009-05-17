DTP: Zorla götürülsek de ifade vermeyeceğiz

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Merkezi, DTP'li milletvekillerinin ifade vermeye gitmeyeceklerini, polis zoruyla götürülseler bile ifade vermeyeceklerini bildirdi.



Parti genel merkezinden yapılan açıklamada, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, TBMM Başkanlığı'na gönderdiği "DTP'li milletvekillerinin ifade vermemeleri halinde zorla mahkemeye götürüleceklerine" ilişkin bildiri eleştirildi.



TBMM çatısı altında adli suçlarından dolayı vekil seçilmeden önce haklarında dava açılan çok sayıda milletvekili bulunduğu belirtilen açıklamada, "böyle bir uygulamanın sadece açıklamalarından dolayı yargılanan DTP'lilere karşı hayata geçirilmek istenilmesi düşündürücüdür" denildi.



Açıklamada, TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın, "halkın iradesini temsil eden parlamenterlerine sahip çıkmak yerine, Anayasa'nın suç ve cezalara ilişkin 83. ve (temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması) başlıklı 14. maddelerini gerekçe göstererek, yargının bu siyasi tutumuna destek olduğu" öne sürüldü.



Benzer yaptırımların kapatılan DEP'in eski milletvekillerine karşı da uygulandığı belirtilen açıklamada, "Vekillerimiz ifade vermeye gitmeyecek, polis zoruyla götürülseler bile ifade vermeyecek, bu hukuksuzluğa ortak olmayacaklardır. Parlamento'nun bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğini, çifte standarda yol açan Anayasa'nın 83. ve 14. maddelerinde değişikliğe giderek

toplumsal barışımıza katkı sunacağını umuyoruz" denildi.