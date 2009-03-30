DTP ve CHP kavgası can aldı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde açıklanan seçim sonuçları nedeniyle DTP ve CHP'liler kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Karaçoban'da DTP'den belediye başkan adayı olan Sıddık Uğun'un bulunduğu grup ile CHP'den İl Genel Meclisi üyesi adayı Emin Çağlar'ın bulunduğu grup arasında bugün saat 10.00 sıralarında Hacılar Mahallesi'nde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği saptanamayan bir kişinin açtığı ateşle Çağlar, ağır yaralandı. Çağlar, kaldırıldığı Karaçoban Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanarak aynı hastaneye kaldırıldı. Olayın bildirilmesi üzerine ağır yaralıyı getirmek üzere Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulans helikopter, istendi. Ambulans helikopter, Karaçoban'a hareket etti.



Kaymakamlık olayların giderek yaygınlaşması üzerine yaptırdığı anonslarla herkesin evlerine giderek dışarı çıkmamasını istedi. Erzurum'dan ve çevre ilçelerden Karaçoban'a takviye güvenlik kuvveti istendi.

