DTP 'terörist' şartını açıkladı

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, PKK'nın terörist ilan edilmesiyle ilgili "Demokratik proje getirin, eğer bu proje olmazsa birilerini terörist ilan edin" şartını sundu.





DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Kürt sorununun çözümü için gereken şartları CNN TÜRK'e anlattı. Maskelerin düşürülmesi gerektiğini savunan Türk, "Biz sorunun iç dinamiklerle çözümüne inanıyoruz. Siyasi irade oluşursa aslında mesafe alınır diye düşünüyorum. Bunun için Erbil Konferansı'nda her kesimin olmasında yarar var" dedi.



DTP lideri Ahmet Türk, CNN TÜRK'te yayınlanan Yedi/24 programında Yavuz Oğhan ile Erhan Karadağ'ın sorularını yanıtladı.



Çözümsüzlüğün kaynağı nerede?



- "Biz sorunun iç dinamikleriyle çözülmesini isteyen insanlarız. ABD'nin Arupa'nın "PKK terör örgütüdür" demesi veya dememesi çok önemli değil. Burada önemli olan farklı kimliklerin, farklı anlayışların gerçekten kendini iyi ifade edebileceği bir anlayışı sağlayabilecek miyiz? Önemli olan bu"



- "Siz Kürtleri terörize ederek dünyaya sunacaksınız bunun sonucunda ne çıkacak?"



- "Önce ortak bir coğrafyada yaşayan halklar var. Bunlar T.C vatantaşı ve Türkiye'de yaşayan Kürtler. Bunların bazı talepleri var. Ne düşünüyorsunuz talepleri hakkında? Çözümsüzlüğün nedenleri ne? Demokratik proje getirin eğer bu projelerle olmazsa, o zaman birilerini terörist ilan edin"



- "Maskelerin indirilmesi lazım. Çözümsüzlüğün kaynağının nerede olduğunun tespit edilmesi lazım"



- "Türkiye'deki Kürtlerin beklentileri nedir? Özgür yurttaş olmanın gereği nedir. Suriye'de, İran'da Kürtlerin üzerinde bir baskı var. Hangi demokratik çözüm projeleriyle çözüm sağlamayı planlıyorsunuz?"



- "Yok efendimn tasfiye biz burada demokrtatik çözümü arıyoruz. Barışa inancımızı, siyasi irademizi ortaya koyamazsak bu sorunları çözemeyiz. Keşke buradaki insanların taleplerini dinleyip ciddiye alsalar. Yavaş yavaş taşların yerine oturması lazım. Maskeleri düşürtmemiz gerekiyor. Çözümsüzlükler Kürtlerin mi yüzünden yoksa devlet politikası yüzünden mi? Kürtlerin yüzündense onları da indirelim. Demokrasiyi esas alan mantığın oluşması için ortak mantığı oluşturmamız lazım"

