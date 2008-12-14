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Politika

DTP, Talabani ile görüşecek

Kuzey Irak’a giden DTP heyeti, bugün Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile biraraya gelecek.

14 Aralık 2008 02:00

Kuzey Irak’a giden DTP heyeti, bugün Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ile biraraya gelecek.

NTV'nin haberine göre; DTP eşbaşkanları Ahmet Türk ile Emine Ayna, İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve Sur Eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş’tan oluşan heyetin, Talabani ile Bağdat’ta görüşeceği öğrenildi.

Süleymaniye’de gerçekleşmesi öngörülen ziyaretin, Talabani’nin yoğun programı nedeniyle, bu akşam saatlerinde başkent Bağdat’a dönmesi üzerine değiştirildiği belirtiliyor.

Öte yandan, Süleymaniye’de izinsiz gösteri düzenleyip bildiri dağıtan 18 kişinin gözaltına alınmasından sonra bazı evlere yapılan baskınlarda, 2 PCDK üyesi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK’nın Irak’taki siyasi kolu olarak bilinen PCDK ile ilgili gözaltıların devam edebilecegi ifade ediliyor.

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