DTP sivil toplum turuna çıkıyor

Hükümetten sonra Demokratik Toplum Partisi (DTP) de sivil toplum örgütleri ile görüşme trafiği başlatıyor. İlk temas bugün Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK ile olacak

DTP, eşbaşkanları Emine Ayna ve Ahmet Türk adına bazı sivil toplum kuruluşlarından randevu istedi.

Emine Ayna'nın randevu talebini ilk kabul eden KESK oldu, görüşme bugün saat 11.00'de.

Genel Başkan Ahmet Türk ise yine perşembe günü İnsan Hakları Derneği ve MAZLUMDER yöneticileri ile bir araya gelecek.

Pazartesi günü ise DTP'den bir heyetin DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile görüşeceği öğrenildi.

MÜSİAD, Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği de randevu talebine olumlu yanıt verdi.

DTP, TÜSİAD ile Türk-İş ve HAK-İŞ'in de aralarında bulunduğu bazı örgütlerden de randevu talep etti. Ancak şimdilik olumlu yanıt alamadı.

DTP'nin randevu talebinde bulunduğu kuruluşlarla hükümetin Kürt açılımını ele almayı planladığı öğrenildi.