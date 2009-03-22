DTP seçim otobüsü devrildi

Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) Antalya'daki mitingine gelmek için Alanya'dan yola çıkan otobüs, aşırı hız nedeniyle kaygan yolda kontrolden çıkarak yan devrildi. Yaralanan 17 kişi çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. 45 koltuk kapasiteli otobüste 63 kişi olduğu belirtildi.



Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. DTP'nin Antalya'daki mitingine katılmak için Alanya'dan yola çıkan araç konvoyunda bulunan 41 yaşındaki Habip Özcan yönetimindeki 07 JV 126 plakalı otobüs, Aksu'ya 2 kilometre kala aşırı hız ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan devrildi. Kazada otobüsteki yolculardan 15'i çeşitli yerlerinden yaralandı. Çok sayıda yolcu ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 4 ambulans, 17 yaralıyı Antalya'daki çeşitli hastanelere götürdü. Hafif yaralı olanlar ise ayakta tedavi edildi.



45 kişilik otobüste 63 yolcu



Otobüsün 45 yolcu kapasiteli olmasına karşılık içinde 63 yolcu bindirildiği belirtilirken yan devrilen otobüsün lastiklerinin de `kabak' olduğunu öne sürüldü. Antalya'daki DTP mitingi ve nevruz kutlamalarına gittiklerini belirten yolcular, bu otobüsün yola çıkmasının cinayet nedeni olduğunu söyledi.



Yolculardan Casim Tağ, öndeki konvoya yetişmek için sürücünün otobüsü çok hızlı kullandığını belirterek, ``Yolun kaygan olması nedeniyle de araç kontrolden çıktı'' dedi. Alanya- Antalya karayolu, kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

