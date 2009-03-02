DTP seçim bürosuna saldırı: 3 yaralı

Tekirdağ'da alkollü olduğu belirtilen bir grup genç, taş ve sopalarla DTP'nin seçim bürosuna saldırdı. 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı



Olay, Altınova Mahallesi'ndeki gün içinde açılışı yapılan DTP seçim bürosu önünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü oldukları belirtilen 5 kişilik bir grupla, seçim bürosu önünde bekleyen DTP'liler arasında tartışma çıktı.



‘Mahallemizde PKK istemiyoruz. Defolun gidin. Burada sizi barındırmayacağız. Sizi geldiğiniz yere geri göndereceğiz’ diye bağıran grupla partililer arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında alkollü gençler, taş ve sopalarla seçim bürosunun camlarını kırdı.



İçerde toplantı yapan Merkez İlçe Başkanı Cesim Taş'ın da arasında bulunduğu 3 DTP'li hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar olay sonrası kaçarken, yaralılar çağrılan ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Soruşturma başlatan polis ekipleri, kısa süre içinde zanlılardan 3'ünü yakaladı, 2 DTP'liyi de gözaltına aldı.



Herhangi bir siyasi parti üyesi olmadıkları ifade edilen gençlerden birinin 150, diğerinin ise 220 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kentteki tüm seçim bürolarının önünde önlem aldı. (DHA)



